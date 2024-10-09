Дженнифер Лопес сделала очень смелую фотосессию и решила, что хватит быть идеальной

Формально эта фотосессия была приурочена к 55-ой годовщине журнала «Интервью», но, естественно, помимо фото всех интересовало, что скажет Лопес про свой недавний развод с Беном Аффлеком.По договоренности со стендап-комиком и телеведущей Никки Глейзер, которая вела беседу, вопросы на тему расставания не задавались, хотя все уже знали, что они с Беном подали на развод, но тема отношений все же присутствовала.Так, Дженнифер Лопес призналась, что последние месяцы дались ей «чертовски сложно». Она поняла, что настало время побыть одной и переосмыслить всё произошедшее. И за это время она пережила чувства одиночества, неизвестности, страха, грусти и отчаяния.А самое главное, к чему пришла Джей Ло это осознание того, что раньше она думала, что «должна быть идеальной, чтобы ее любили», но теперь считает это неправильным. Теперь она уверена, что если человек её действительно любит, то он будет с ней рядом в любой ситуации и поможет разобраться со всеми проблемами.А еще, сейчас она не ищет новых отношений и хочет все те проблемы, с которыми она сталкивалась последние годы, решить сама.Ну, а что касается фотосессии, то здесь Джей Ло блистала в украшениях Cartier и смелых образах Dior, Saint Laurent, Ferragamo, Balmain, Balenciaga и Burberry.Глядя на это, так и хочется спросить: «Как вам такое, Бен Аффлек?»Все фото в нашей галерее на следующих страницах.