Сергей Жуков, Светлана Бондарчук, Nick Riin и другие селебрити встретились на премьере

7 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ фильма о легендарной музыкальной группе «Руки Вверх!». Светское мероприятие собрало множество звезд, большая часть которых являются искренними поклонниками группы.Режиссером фильма выступил Аскар Узабаев, а главные роли исполнили Влад Прохоров, Илья Русь и Федор Лавров.Байопик основан на личных воспоминаниях и архивных кадрах бессменных участников группы — Сергея Жукова и Алексея Потехина. За просмотром картины зрители и сами музыканты смогли вновь пережить незабываемую историю становления одной из главных групп российской эстрады.Конечно, на премьере был и сам Сергей Жуков. Можно сказать, виновник торжества. И актёр Влад Прохоров, исполнивший роль Сергея в молодости.Мероприятие посетил и Алексей Потехин, который уже почти 20 лет не является членом группы — он был, как и Сергей, с женой.Посетила премьеру и одна из самых обсуждаемых в последнее время пар — Ксения Бородина и Николай Сердюков.Также заметили среди гостей Ника Рина, музыканта, который в этом году сначала масштабно презентовал себя как артиста и своё творчество, а затем выпустил несколько треков, которые заняли заслуженные высокое строчки в чартах.Также среди гостей премьеры: Светлана Бондарчук,Марк Тишман, Аркадий Укупник,Сердар Камбаров с сыном,Ваня Дмитриенко и другие.