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Сергей Жуков, Светлана Бондарчук, Nick Riin и другие селебрити встретились на премьере

Сегодня, 14:29
Они стали первыми, кто увидел фильм «Руки Вверх!».

Сергей Жуков, Светлана Бондарчук, Nick Riin и другие селебрити встретились на премьере

7 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ фильма о легендарной музыкальной группе «Руки Вверх!». Светское мероприятие собрало множество звезд, большая часть которых являются искренними поклонниками группы.

Режиссером фильма выступил Аскар Узабаев, а главные роли исполнили Влад Прохоров, Илья Русь и Федор Лавров.

Сергей Жуков, Светлана Бондарчук, Nick Riin и другие селебрити встретились на премьере


Байопик основан на личных воспоминаниях и архивных кадрах бессменных участников группы — Сергея Жукова и Алексея Потехина. За просмотром картины зрители и сами музыканты смогли вновь пережить незабываемую историю становления одной из главных групп российской эстрады.

Сергей Жуков, Светлана Бондарчук, Nick Riin и другие селебрити встретились на премьере


Конечно, на премьере был и сам Сергей Жуков. Можно сказать, виновник торжества. И актёр Влад Прохоров, исполнивший роль Сергея в молодости.

Сергей Жуков, Светлана Бондарчук, Nick Riin и другие селебрити встретились на премьере


Мероприятие посетил и Алексей Потехин, который уже почти 20 лет не является членом группы — он был, как и Сергей, с женой.

Сергей Жуков, Светлана Бондарчук, Nick Riin и другие селебрити встретились на премьере


Посетила премьеру и одна из самых обсуждаемых в последнее время пар — Ксения Бородина и Николай Сердюков.

Сергей Жуков, Светлана Бондарчук, Nick Riin и другие селебрити встретились на премьере


Также заметили среди гостей Ника Рина, музыканта, который в этом году сначала масштабно презентовал себя как артиста и своё творчество, а затем выпустил несколько треков, которые заняли заслуженные высокое строчки в чартах.

Также среди гостей премьеры: Светлана Бондарчук,

Сергей Жуков, Светлана Бондарчук, Nick Riin и другие селебрити встретились на премьере


Марк Тишман, Аркадий Укупник,

Сергей Жуков, Светлана Бондарчук, Nick Riin и другие селебрити встретились на премьере


Сердар Камбаров с сыном,

Сергей Жуков, Светлана Бондарчук, Nick Riin и другие селебрити встретились на премьере


Ваня Дмитриенко и другие.

Сергей Жуков, Светлана Бондарчук, Nick Riin и другие селебрити встретились на премьере

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Ключевые слова: Сергей Жуков, Светлана Бондарчук, Nick Riin

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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