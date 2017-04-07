Анне Семенович пришлось отбиваться от многодетных мамочек в Инстаграм

Поводом стала запись Анны, в которой она рассказывает о том, как начинается её утро:"Я люблю своё утро. Я не спешу просыпаться, варю себе кофе, наливаю ванну с солью , делаю маску на лицо и наслаждаюсь своим Миром. Мои любимые Богини, мы так много суетимся в Жизни, что забываем жить !!! Мы в суете и домашних заботах , просто не обращаем внимание на себя любимых, а ведь каждая женщина прекрасна и особенна. Себя надо любить и уделять себе внимание, хоть 30-40 минут в день! Поверьте за эти минуты ничего не случится , домашние справятся без вас и Мир не перевернётся. Зато вы проявите заботу к себе, а это и есть любовь, и уважение к своей Жизни. Помните, что только счастливая женщина наполняет своего мужчину энергией и он начинает развиваться и расти во всех направлениях . Детям нужна счастливая и радостная мать, а не уставшая ворчунья. Так полюбите себя мои Богини , уважайте себя и уделяйте себе время и поверьте ваш мужчина ещё больше будет вас любить и ценить. Всем отличного дня"- пишет, казалось бы, позитивный пост Анна."Анечка, а может вы будете приходить, сидеть с моими тремя детьми, пока я неспешно варю себе кофе и лежу в ванной с солью?""30-40 минут??? Да у меня накраситься времени нет. Что уж говорить про ванну""Всем бы такую "работу", как у вас, дорогуша""Вы для начала родите, потом посмотрим, будет ли у вас оставаться хотя бы минутка времени"- пишут женщины в Инстаграм Семенович.Но тут же нашлись и те, кто Аню защитил:"Для работы есть мужья, а для детей - садики и ясли. Учитесь жить так, чтобы дети не мешали""Кто на что учился, курицы вы недовольные""И не фиг тогда было троих рожать, чтобы ныть потом".