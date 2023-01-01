Певица Клава Кока кардинально сменила имидж

Певица Клава Кока в глазах своих фанатов всегда была той самой притягательной блондинкой, однако девушке нежный образ надоел, и она решила кардинально сменить цвет волос.26-летняя артистка подстриглась и перекрасила волосы в фиолетовый оттенок.«Ты всегда любил блондинок, так что…», — подписала она снимок.Судя по комментариям, поклонникам понравилось решение исполнительницы: «Тебе безумно идет», «что-то на молодежном, тебе идет», «красиво и необычно», «космический эффект».Однако стоит отметить, что были и те, которые не оценили обновление звезды. Кто-то написал, что с таким цветом она выглядит ужасно и испортила всю свою внешность. Кроме того, фолловеры считают, что таким окрашиванием девушка «убила» свой прекрасный цвет волос, и вернуться к нему, не потеряв большую часть шевелюры, будет невозможно.