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Певица Клава Кока кардинально сменила имидж

Сегодня, 12:39
Дима Масленников оценил новый образ и слухов об их романе стало еще больше.

Певица Клава Кока кардинально сменила имидж

Певица Клава Кока в глазах своих фанатов всегда была той самой притягательной блондинкой, однако девушке нежный образ надоел, и она решила кардинально сменить цвет волос.

Певица Клава Кока кардинально сменила имидж


26-летняя артистка подстриглась и перекрасила волосы в фиолетовый оттенок.

«Ты всегда любил блондинок, так что…», — подписала она снимок.

Певица Клава Кока кардинально сменила имидж


Судя по комментариям, поклонникам понравилось решение исполнительницы: «Тебе безумно идет», «что-то на молодежном, тебе идет», «красиво и необычно», «космический эффект».

Однако стоит отметить, что были и те, которые не оценили обновление звезды. Кто-то написал, что с таким цветом она выглядит ужасно и испортила всю свою внешность. Кроме того, фолловеры считают, что таким окрашиванием девушка «убила» свой прекрасный цвет волос, и вернуться к нему, не потеряв большую часть шевелюры, будет невозможно.

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Ключевые слова: Клава Кока, Дима Масленников, olganews

Количество просмотров: 2 379
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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