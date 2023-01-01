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Звезда «Дома-2» Саша Гобозов женился во второй раз в канун Пасхи

Сегодня, 12:00
Это событие не осталось без внимания бывшей супруги Алианы Устиненко.

Звезда «Дома-2» Саша Гобозов женился во второй раз в канун Пасхи
Экс-участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов в минувшую субботу женился во второй раз. С избранницей Светланой Князевой они не стали устраивать пышное торжество, а собрали лишь самых близких и родных.

Звезда «Дома-2» Саша Гобозов женился во второй раз в канун Пасхи


На своей странице в социальных сетях счастливый жених поделился кадрами с бракосочетания. Судя по всему, все происходило в Ставропольском крае, на родине Александра. Торжество было скромным, с участием только самых причастных людей пары.

«Вот и случилось. Теперь мы муж и жена!» — сообщил в своем блоге Гобозов и похвастался кадрами из ЗАГСа.

Звезда «Дома-2» Саша Гобозов женился во второй раз в канун Пасхи


В важный для жениха день рядом был и его сын Роберт от первого брака с Алианой Устиненко, с которой Александр развелся в 2018 году, но сумел сохранить дружеские отношения.

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Ключевые слова: Александр Гобозов, Светлана Князева, Алиана Устиненко, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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