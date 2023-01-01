Звезда «Дома-2» Саша Гобозов женился во второй раз в канун Пасхи

На своей странице в социальных сетях счастливый жених поделился кадрами с бракосочетания. Судя по всему, все происходило в Ставропольском крае, на родине Александра. Торжество было скромным, с участием только самых причастных людей пары.
«Вот и случилось. Теперь мы муж и жена!» — сообщил в своем блоге Гобозов и похвастался кадрами из ЗАГСа.
В важный для жениха день рядом был и его сын Роберт от первого брака с Алианой Устиненко, с которой Александр развелся в 2018 году, но сумел сохранить дружеские отношения.