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Меган Фокс призналась, что никогда не любила своё тело

Вчера, 23:28
Голливудская актриса рассказала о своём диагнозе.

Меган Фокс призналась, что никогда не любила своё тело
37-летняя Меган Фокс снялась для обложки нового выпуска издания Sports Illustrated Swimsuit Issue 2023, фотосессия состоялась на фоне тропических пейзажей Доминиканской республики. Помимо весьма эффектных снимков в различных моделях бикини, журнал опубликовал интервью с актрисой, получившееся довольно откровенным.

Меган Фокс призналась, что никогда не любила своё тело


Среди прочего Меган признаётся, что страдает дисморфией - психическим расстройством, при котором человек чрезмерно озабочен собственной внешностью и не способен адекватно оценить своё тело, постоянно выискивая несуществующие недостатки. "У меня дисморфия тела. Я не ощущала уверенность в себе, глядя в зеркало, потому что я не вижу себя такой, какой меня видят другие люди. Из-за этого мне никогда не нравилось собственное тело" - говорит Меган и добавляет, что впервые столкнулась с этим диагнозом ещё в детстве: "Я не могла понять, почему выгляжу именно так".

Меган Фокс призналась, что никогда не любила своё тело


Меган Фокс призналась, что никогда не любила своё тело


При этом актриса не знает, что именно спровоцировало развитие этого отклонения: "Дело не во влиянии семьи или окружения, как бывает у многих. Я росла в довольно религиозной среде, где вопросы внешности и тела вообще не поднимались".

Меган Фокс призналась, что никогда не любила своё тело


Меган Фокс начала свой путь к славе ещё в подростковом возрасте, а к 16 годам у неё уже было несколько киноработ. Мировую популярность и звание секс-символа ей принесла роль в фильме "Трансформеры" 2007 года. Её называли одной из самых красивых молодых актрис Голливуда, однако она всё равно прошла через несколько пластических операций. Ей трижды корректировали нос, затем подбородок, увеличили грудь и губы, приподняли скулы. Также Фокс делала инъекции ботокса. Но, как выяснилось из свежего интервью, Меган всё ещё на пути к принятию своего тела: "Мне нужно избавиться от комплексов, эта дорога кажется бесконечной."

Меган Фокс призналась, что никогда не любила своё тело


Меган Фокс призналась, что никогда не любила своё тело


Меган Фокс призналась, что никогда не любила своё тело


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Ключевые слова: Меган Фокс, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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