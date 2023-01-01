Меган Фокс призналась, что никогда не любила своё тело

37-летняя Меган Фокс снялась для обложки нового выпуска издания Sports Illustrated Swimsuit Issue 2023, фотосессия состоялась на фоне тропических пейзажей Доминиканской республики. Помимо весьма эффектных снимков в различных моделях бикини, журнал опубликовал интервью с актрисой, получившееся довольно откровенным.Среди прочего Меган признаётся, что страдает дисморфией - психическим расстройством, при котором человек чрезмерно озабочен собственной внешностью и не способен адекватно оценить своё тело, постоянно выискивая несуществующие недостатки. "У меня дисморфия тела. Я не ощущала уверенность в себе, глядя в зеркало, потому что я не вижу себя такой, какой меня видят другие люди. Из-за этого мне никогда не нравилось собственное тело" - говорит Меган и добавляет, что впервые столкнулась с этим диагнозом ещё в детстве: "Я не могла понять, почему выгляжу именно так".При этом актриса не знает, что именно спровоцировало развитие этого отклонения: "Дело не во влиянии семьи или окружения, как бывает у многих. Я росла в довольно религиозной среде, где вопросы внешности и тела вообще не поднимались".Меган Фокс начала свой путь к славе ещё в подростковом возрасте, а к 16 годам у неё уже было несколько киноработ. Мировую популярность и звание секс-символа ей принесла роль в фильме "Трансформеры" 2007 года. Её называли одной из самых красивых молодых актрис Голливуда, однако она всё равно прошла через несколько пластических операций. Ей трижды корректировали нос, затем подбородок, увеличили грудь и губы, приподняли скулы. Также Фокс делала инъекции ботокса. Но, как выяснилось из свежего интервью, Меган всё ещё на пути к принятию своего тела: "Мне нужно избавиться от комплексов, эта дорога кажется бесконечной."