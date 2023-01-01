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Анастасия Решетова рассказала про абъюзивные наклонности своего сына от Тимати

Сегодня, 08:34
Модель призналась, что ее удивило поведение мальчика.

Анастасия Решетова рассказала про абъюзивные наклонности своего сына от Тимати
27-летняя российская модель Анастасия Решетова, воспитывающая сына от Тимати, с иронией рассказала о неприятном поведении трехлетнего Ратмира. Мальчик уже начинает показывать свой характер, о чем девушка поделилась с подписчиками в личном блоге.

Анастасия Решетова рассказала про абъюзивные наклонности своего сына от Тимати


Бывшая возлюбленная рэпера старается все время уделять сыну, что ей не всегда удается из-за рабочих проектов. Модель вернулась в Москву к Ратмиру после поездки в Токио и взяла его на прогулку. Для выхода она составила стильный образ, надев чёрный топ с джинсами и кожаным бомбером. Свой образ Анастасия дополнила босоножками кремового цвета.

Анастасия Решетова рассказала про абъюзивные наклонности своего сына от Тимати


По возвращении домой Ратмир решил поиграть с кошкой редкой и дорогостоящей породы. Решетова запечатлела этот момент на видео. Мальчик подошёл к животному, чтобы погладить, после чего отбежал назад и игриво воскликнул: «Шашлык!».

Анастасия рассмеялась за кадром, отметив, что Ратмир повёл себя как истинный абьюзер, сперва приласкав кошку, а затем оскорбив.

Анастасия Решетова рассказала про абъюзивные наклонности своего сына от Тимати

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Ключевые слова: Анастасия Решетова, Тимати, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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