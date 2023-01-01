Анастасия Решетова рассказала про абъюзивные наклонности своего сына от Тимати

Бывшая возлюбленная рэпера старается все время уделять сыну, что ей не всегда удается из-за рабочих проектов. Модель вернулась в Москву к Ратмиру после поездки в Токио и взяла его на прогулку. Для выхода она составила стильный образ, надев чёрный топ с джинсами и кожаным бомбером. Свой образ Анастасия дополнила босоножками кремового цвета.
По возвращении домой Ратмир решил поиграть с кошкой редкой и дорогостоящей породы. Решетова запечатлела этот момент на видео. Мальчик подошёл к животному, чтобы погладить, после чего отбежал назад и игриво воскликнул: «Шашлык!».
Анастасия рассмеялась за кадром, отметив, что Ратмир повёл себя как истинный абьюзер, сперва приласкав кошку, а затем оскорбив.