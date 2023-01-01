Яна Рудковская высказалась о Меган Маркл

Но недавно стало известно, что семьи прекратили свое общение. Меган заподозрила, что друзья сливали про них информацию в СМИ. Эти заявления показались странными Яне Рудковской, и она раскритиковала супругу принца."Видимо, Меган забыла, что существуют знаменитости А-класса, которым не нужно выживать за счёт скандалов и желтухи. И есть такие, как она и ее муж, которого она превратила в себе подобного. Да и зачем сливать компромат на тех, кто и так вполне успешно закапывает себя в землю? Бекхэмы всегда были радушно расположены к Меган и Гарри и, конечно, Дэвид был в ярости, когда узнал об обвинениях", - высказалась Рудковская.Кстати, принц Гарри сейчас судится с Британскими СМИ. Он уверяет, что журналисты долгие годы прослушивали его телефон. Но доказательств этому предоставить не смог.