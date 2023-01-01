Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Яна Рудковская высказалась о Меган Маркл

Вчера, 16:04
Меган Маркл и принц Гарри еще проживая в Лондоне дружили с четой Бекхэм.

Яна Рудковская высказалась о Меган Маркл
Но недавно стало известно, что семьи прекратили свое общение. Меган заподозрила, что друзья сливали про них информацию в СМИ. Эти заявления показались странными Яне Рудковской, и она раскритиковала супругу принца.

Яна Рудковская высказалась о Меган Маркл


"Видимо, Меган забыла, что существуют знаменитости А-класса, которым не нужно выживать за счёт скандалов и желтухи. И есть такие, как она и ее муж, которого она превратила в себе подобного. Да и зачем сливать компромат на тех, кто и так вполне успешно закапывает себя в землю? Бекхэмы всегда были радушно расположены к Меган и Гарри и, конечно, Дэвид был в ярости, когда узнал об обвинениях", - высказалась Рудковская.

Яна Рудковская высказалась о Меган Маркл


Кстати, принц Гарри сейчас судится с Британскими СМИ. Он уверяет, что журналисты долгие годы прослушивали его телефон. Но доказательств этому предоставить не смог.

← Алена Шишкова решилась на пластическу...

Ключевые слова: julianews, Яна Рудковская, Меган Маркл

Количество просмотров: 1 430
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Меган Маркл и принц Гарри встретились с Елизаветой II
ЧТо Меган Маркл думает о родственниках принца Гарри
Принц Гарри и Меган Маркл отметили годовщину свадьбы
Меган Маркл и принца Гарри осудили за покупку особняка в Санта-Барбаре
Яна Рудковская высказалась о Меган Маркл Меган Маркл и принц Гарри еще проживая в Лондоне дружили с четой Бекхэм.
Алена Шишкова решилась на пластическую операцию Внешность Алены Шишковой то и дело критикуют в сети.
Умер актер сериала "Эйфория" Ангус Клауд 25-летний исполнитель одной из главных ролей сериала "Эйфория" Ангус Клауд скончался в своем доме.
Алана Мамаева высказалась о Виктории Боне Алана Мамаева и Виктория Боня давно недолюбливают друг друга.
Брэд Питт остановил съемки фильма о Формуле-1 из-за забастовки актеров 59-летний актер Брэд Питт получил главную роль в фильме «Апогей», который повествует о гонках Формулы-1.
«Мисс Москва 2023» Ангелина Бреженская рассказала, как ей сожгли волосы в салоне красоты 25-летняя Ангелина Бреженская месяц назад получила титул «Мисс Москва 2023».
Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов рассказал о венчании с беременной женой Александр Гобозов рассказал подписчикам своего блога о важном событии.
Нумеролог Марияна Анаэль запустила собственное шоу "Вселенная Анаэль" на Europa Plus TV Известный нумеролог Марияна Анаэль объявила о запуске своей собственной авторской программы под названием "Вселенная Анаэль".
Светская львица Светлана Бондарчук объявила, что снова станет невестой 54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук ведет свое YouTube-шоу «Света вокруг Света».
45-летняя певица Ольга Орлова нашла опекуна для маленькой дочки Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова воспитывает двоих детей с существенной разницей в возрасте.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.