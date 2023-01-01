49-летняя актриса Екатерина Волкова призналась, что посещала пластического хирурга

В беседе с журналистами издания WomanHit звезда сериала «Скорая помощь» рассказала о своих пластических операциях.По словам бывшей жены писателя и политика Эдуарда Лимонова, она прибегала к услугам хирурга, чтобы исправить недостатки в своей внешности. Актриса призналась, что делала блефаропластику (операция по изменению формы век, разреза глаз - прим.ред.).«Потому что мои операторы устали бороться с моей генетической наследственностью — мешком под левым глазом», — рассказала она в интервью.Екатерина отметила, что результат ей более чем понравился. Правда, она уточнила, что не против пластических операций, но только если они сделаны в разумных пределах. Волкова также сообщила, что ради красивой груди не решилась бы лечь под нож хирурга.«С грудью побоялась бы экспериментов. Для меня, как и для каждой женщины, это такой очень важный материнский орган. И его лучше не трогать», — резюмировала актриса.Волкова призналась, что в целом не понимает всеобщего ажиотажа к операциям на грудь. Ведь если девушки делают это ради мужчин, то лучше несколько раз подумать. По-настоящему любящий человек, по мнению Екатерины, не будет смотреть только на бюст.