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49-летняя актриса Екатерина Волкова призналась, что посещала пластического хирурга

Сегодня, 15:02
Екатерина Волкова сделала откровенное признание.

49-летняя актриса Екатерина Волкова призналась, что посещала пластического хирурга
В беседе с журналистами издания WomanHit звезда сериала «Скорая помощь» рассказала о своих пластических операциях.

По словам бывшей жены писателя и политика Эдуарда Лимонова, она прибегала к услугам хирурга, чтобы исправить недостатки в своей внешности. Актриса призналась, что делала блефаропластику (операция по изменению формы век, разреза глаз - прим.ред.).

«Потому что мои операторы устали бороться с моей генетической наследственностью — мешком под левым глазом», — рассказала она в интервью.

49-летняя актриса Екатерина Волкова призналась, что посещала пластического хирурга


Екатерина отметила, что результат ей более чем понравился. Правда, она уточнила, что не против пластических операций, но только если они сделаны в разумных пределах. Волкова также сообщила, что ради красивой груди не решилась бы лечь под нож хирурга.

«С грудью побоялась бы экспериментов. Для меня, как и для каждой женщины, это такой очень важный материнский орган. И его лучше не трогать», — резюмировала актриса.

49-летняя актриса Екатерина Волкова призналась, что посещала пластического хирурга


Волкова призналась, что в целом не понимает всеобщего ажиотажа к операциям на грудь. Ведь если девушки делают это ради мужчин, то лучше несколько раз подумать. По-настоящему любящий человек, по мнению Екатерины, не будет смотреть только на бюст.

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Ключевые слова: Екатерина Волкова, olganews

Количество просмотров: 1 092
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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