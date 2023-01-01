Анна Седокова заявила, что набрала вес из-за лекарств

Певица по своему обыкновению выбрала откровенный наряд с глубоким декольте, который смутил даже комика. После этого в сети на нее вылился шквал критики. Один из Телеграм-каналов опубликовал ее неудачный снимок с подписью: "Если кто не признал, то это многодетная мать Анна Седокова". Их подписчики выразили свое отношение к снимку артистки смайликами.Вот только она почему-то решила, что ее критикуют за лишний вес и оправдала свои лишние килограммы приемом лекарств."Сколько бы ты не красилась и не готовилась, самые дорогие визажисты, самые дорогие наряды, сколько бы ты не переживала, всё равно после шоу появится какая-нибудь фотография, на которой ты будешь максимальная некрасавица. Максимальный урод тебя обязательно захейтит в интернете. Я знаю, что поправилась, это из-за лекарств. Я работаю над собой, уже есть результаты. Но эта фотография... Окей, я не буду никуда больше выходить. А потом думаю: "В смысле не буду? Ты такая, какая есть!" - высказалась Анна.Она рассказала, что сейчас активно худеет с помощью интервального голодания и порой ограничивается одним салатом в день.