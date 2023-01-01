Наталья Штурм готовится к пластической операции

Она заявляла, что лучше заниматься спортом, чем терпеть такие мучения. Но теперь она сама последовала его примеру. Певица заявила, что ей мешают бока и живот."Перед операцией мне назначили огромное количество анализов. Честно говоря, в какой-то момент я взвыла и хотела отказаться от этой идеи. Именно из-за анализов и дотошности врачей. Несколько раз сдавала кровь. А я это дело не люблю, каждый раз в обморок падаю, у меня низкое давление. А когда вот такая погода жаркая, как в эти дни, я метеозависимый человек, у меня было давление 75 на 56", - пожаловалась Штурм.К слову, это уже не первая ее операция. Ранее Наталья делала подтяжку лица и блефаропластику.