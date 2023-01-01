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Наталья Штурм готовится к пластической операции

Сегодня, 16:48
Еще недавно Наталья Штурм насмехалась над Филиппом Киркоровым, который перекроил свою фигуру у пластического хирурга.

Наталья Штурм готовится к пластической операции
Она заявляла, что лучше заниматься спортом, чем терпеть такие мучения. Но теперь она сама последовала его примеру. Певица заявила, что ей мешают бока и живот.

Наталья Штурм готовится к пластической операции


"Перед операцией мне назначили огромное количество анализов. Честно говоря, в какой-то момент я взвыла и хотела отказаться от этой идеи. Именно из-за анализов и дотошности врачей. Несколько раз сдавала кровь. А я это дело не люблю, каждый раз в обморок падаю, у меня низкое давление. А когда вот такая погода жаркая, как в эти дни, я метеозависимый человек, у меня было давление 75 на 56", - пожаловалась Штурм.

Наталья Штурм готовится к пластической операции


К слову, это уже не первая ее операция. Ранее Наталья делала подтяжку лица и блефаропластику.

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Ключевые слова: julianews, Наталья Штурм

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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