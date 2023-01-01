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Алена Шишкова рассказала, что стало причиной изменений в ее внешности

Сегодня, 10:43
Алену Шишкову часто критиковали из-за ее внешности.

Алена Шишкова рассказала, что стало причиной изменений в ее внешности
Ранее многим не нравилась худоба модели, а в последнее время в сети активно стали обсуждать ее лицо. В частности, Виктория Боня не раз упрекала Алену за увлечение филлерами. А после того, как Шишкова стала участницей шоу "Наследники и самозванцы" критики стало только больше. Зрители заметили, что на экране она выглядит иначе, чем на фото в соцсети.

Алена Шишкова рассказала, что стало причиной изменений в ее внешности


Теперь Шишкова решила рассказать, что с ней происходило последние восемь лет и почему ее внешность так менялась. Как оказалось, она страдала булимией и анорексией, а в ее скулах никогда не было филлеров.

Алена не раз проходила курсы лечения, но после у нее случались рецидивы. В апреле этого года ситуация стала критической - ее вес достиг отметки в 45 килограмм при росте 176 сантиметров. Когда она стала падать в обмороки, то обратилась в "Центр изучения расстройств пищевого поведения". К тому времени ее почки уже практически не работали самостоятельно.

Алена Шишкова рассказала, что стало причиной изменений в ее внешности


"Мой случай не совсем типичный. Увы, я много лет "возвращала" еду не потому что боялась лишнего веса ( я очень хотела поправиться). А потому что еда и жидкость вызывали отеки. На утро съемки, а я недовольна своим лицом. И я стала "возвращать" еду, а потом еще пить мочегонные таблетки, чтобы не иметь отечное лицо утром", - рассказала Алена.

Алена Шишкова рассказала, что стало причиной изменений в ее внешности


Два с половиной месяца она провела в ЦИРПП, где набрала 15 килограмм. Благодаря врачам ей удалось побороть зависимость от мочегонных препаратов. Но вес распределился неравномерно и поэтому Шишковой потребовалась помощь пластического хирурга. В настоящее время она проходит реабилитацию и надеется вернуться к нормальной жизни.

И мы надеемся скоро увидеть Алену здоровой и красивой. Интересно, извинится ли перед ней Боня?

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Ключевые слова: Алена Шишкова, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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