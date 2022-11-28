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"Не хватает рук": Виктория Боня ответила на критику после пластической операции

Сегодня, 16:30
Несколько дней назад Виктория Боня сделала пластическую операцию, в надежде получить "лисьи глазки".

"Не хватает рук": Виктория Боня ответила на критику после пластической операции
После этого ее принялись яростно критиковать в сети, ведь ранее она продавала курсы по массажу лица, уверяя, что именно с помощью них сохраняет молодость. Гневных комментариев было так много, что Боне пришлось оправдаться за свое решение лечь под нож.

"Не хватает рук": Виктория Боня ответила на критику после пластической операции


"Гимнастика до 40 лет мне прекрасно помогла сохранить свою природную красоту. И я до сих пор делаю упражнения на шею, посмотрите, как она у меня выглядит в 43 года. Когда было много времени, я занималась почти ежедневно. Но сейчас с моим графиком, к сожалению, просто не хватает на это рук", - заявила Боня.

"Не хватает рук": Виктория Боня ответила на критику после пластической операции


Сейчас она восстанавливается после операции и ждет пока сойдет отек.

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Ключевые слова: julianews, Виктория Боня

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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