"Не хватает рук": Виктория Боня ответила на критику после пластической операции

После этого ее принялись яростно критиковать в сети, ведь ранее она продавала курсы по массажу лица, уверяя, что именно с помощью них сохраняет молодость. Гневных комментариев было так много, что Боне пришлось оправдаться за свое решение лечь под нож."Гимнастика до 40 лет мне прекрасно помогла сохранить свою природную красоту. И я до сих пор делаю упражнения на шею, посмотрите, как она у меня выглядит в 43 года. Когда было много времени, я занималась почти ежедневно. Но сейчас с моим графиком, к сожалению, просто не хватает на это рук", - заявила Боня.Сейчас она восстанавливается после операции и ждет пока сойдет отек.