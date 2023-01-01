Виктория Боня сообщила, что ей увеличили губы

Она рассказывала, что отправилась в США, чтобы сделать "лисьи глазки", но внимательные подписчики заметили другие изменения в ее лице. Многим показалось, что губы Виктории стали еще больше. После многочисленных вопросов она призналась, что хирург поработал и над этой частью ее лица, вот только она об этом не просила."Про губы вышло очень смешно. Моя приятельница сказала мне, что он добавил мне жир в губы. Я была удивлена, но она точно знает, так как тоже оперировалась у доктора Као. Я спросила у доктора, и он подтвердил, что добавил жирок в губы для того, что уравновесить черты", - рассказала Боня.Она уверяет, что узнала об этом последней, так как думала, что это просто отек.