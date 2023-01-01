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Виктория Боня сообщила, что ей увеличили губы

Сегодня, 18:12
Несколько дней назад Виктория Боня перенесла пластическую операцию.

Виктория Боня сообщила, что ей увеличили губы
Она рассказывала, что отправилась в США, чтобы сделать "лисьи глазки", но внимательные подписчики заметили другие изменения в ее лице. Многим показалось, что губы Виктории стали еще больше. После многочисленных вопросов она призналась, что хирург поработал и над этой частью ее лица, вот только она об этом не просила.

Виктория Боня сообщила, что ей увеличили губы


"Про губы вышло очень смешно. Моя приятельница сказала мне, что он добавил мне жир в губы. Я была удивлена, но она точно знает, так как тоже оперировалась у доктора Као. Я спросила у доктора, и он подтвердил, что добавил жирок в губы для того, что уравновесить черты", - рассказала Боня.

Виктория Боня сообщила, что ей увеличили губы


Она уверяет, что узнала об этом последней, так как думала, что это просто отек.

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Ключевые слова: julianews, Виктория Боня

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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