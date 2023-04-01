Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Юлия Ефременкова будет требовать алименты от Мондезира

Сегодня, 18:11
Юлия Ефременкова и Мондезир после расставания решили сохранить хорошие отношения ради детей.

Юлия Ефременкова будет требовать алименты от Мондезира
Первое время это им действительно удавалось - они вместе проводили время и заботились о детях. Но недавно между бывшими влюбленными произошла ссора, в ходе которой Мондезир поднял руку на Юлию. Она не стала молчать и рассказала об этом подписчикам, добавив, что такое происходит не в первый раз. Теперь Ефременкова намерена изменить отношение к бывшему.

Юлия Ефременкова будет требовать алименты от Мондезира


"У меня нет задачи говорить детям, что папа плохой и настраивать их против отца — сыновья подрастут и сделают выводы сами! У меня есть задача сделать нашу коммуникацию с ним более безопасной, теперь я хочу регламентировать допустимые рамки общения между Мондезиром и детьми, и между мной и Мондезиром, и, естественно, подавать на алименты, так как, опять же, никто не оценил, что я тянула все сама!" - заявила бывшая участница "Дома-2".

Юлия Ефременкова будет требовать алименты от Мондезира


Она не хочет, чтобы дети с детства наблюдали за разборками родителей, хоть им уже и приходилось это делать.

← Объятия на вокзале: Гарик Харламов и К...

Ключевые слова: julianews, Юлия Ефременкова, Мондезир

Количество просмотров: 689
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Юлия Ефременкова объяснила, почему не ушла от Мондезира раньше
"Не платит": Юлия Ефеменкова пожаловалась на Мондезира
Юлия Ефременкова рассказала о своих отношениях с Мондезиром
Юлия Ефременкова заявила о расставании с Мондезиром
Полина Максимова пострадала из-за укуса пчелы 34-летняя Полина Максимова пострадала, желая заполучить красивые фотографии.
Ольга Бузова поддержала Бритни Спирс К личной жизни Бритни Спирс сейчас приковано пристальное внимание.
Виктория Боня сообщила, что ей увеличили губы Несколько дней назад Виктория Боня перенесла пластическую операцию.
Юлия Ефременкова будет требовать алименты от Мондезира Юлия Ефременкова и Мондезир после расставания решили сохранить хорошие отношения ради детей.
Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой Катерина Ковальчук и Гарик Харламов предпочитают не распространяться о своих отношениях.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян хорошенько отдохнули в бане и на сеновале 35-летний актер Павел Прилучный счастлив во втором браке с коллегой по цеху Зепюр Брутян.
Папарацци запечатлели Джастина Бибера в нелепом наряде 29-летний поп-певец Джастин Бибер счастлив в браке с 26-летней моделью Хейли Болдуин.
Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес показала последствия нервного срыва В начале августа стало известно о расставании экс-участника «Дома-2» Романа Капаклы со своей любовницей Татьяной Мусульбес.
Анна Седокова показала свое тело до похудения В последнее время в Сети стали чаще обычного обсуждать 40-летнюю певицу Анну Седокову.
Любовь Толкалина устроила пикантную съемку на пляже Актриса театра и кино Любовь Толкалина любит удивлять поклонников пикантными кадрами.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.