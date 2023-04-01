Юлия Ефременкова будет требовать алименты от Мондезира

Первое время это им действительно удавалось - они вместе проводили время и заботились о детях. Но недавно между бывшими влюбленными произошла ссора, в ходе которой Мондезир поднял руку на Юлию. Она не стала молчать и рассказала об этом подписчикам, добавив, что такое происходит не в первый раз. Теперь Ефременкова намерена изменить отношение к бывшему."У меня нет задачи говорить детям, что папа плохой и настраивать их против отца — сыновья подрастут и сделают выводы сами! У меня есть задача сделать нашу коммуникацию с ним более безопасной, теперь я хочу регламентировать допустимые рамки общения между Мондезиром и детьми, и между мной и Мондезиром, и, естественно, подавать на алименты, так как, опять же, никто не оценил, что я тянула все сама!" - заявила бывшая участница "Дома-2".Она не хочет, чтобы дети с детства наблюдали за разборками родителей, хоть им уже и приходилось это делать.