Ольга Бузова поддержала Бритни Спирс

Но вот Ольга Бузова поддерживает артистку, которую любит с детства. Ей жаль, что мужчина снова использует Бритни ради денег и славы.
"Я знаю, что такое предательство любимого, я прошла через угрозы и сливы в интернет сами знаете каких фото и видео. Я разводилась под прицелом всей страны. Я знаю, как больно это, когда не можешь сказать ничего, потому что всю твою правду перевернут с ног на голову", - высказалась Ольга.
Но у Бритни и Сэма заключен брачный договор, согласно которому Асгари ничего не причитается.