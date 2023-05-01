Ольга Бузова поддержала Бритни Спирс

Певица разводится с мужем, прожив с ним в браке всего 14 месяцев. Многие в этой ситуации на стороне Сэма Асгари, ведь наличие у Бритни проблем с психикой очевидно.Но вот Ольга Бузова поддерживает артистку, которую любит с детства. Ей жаль, что мужчина снова использует Бритни ради денег и славы."Я знаю, что такое предательство любимого, я прошла через угрозы и сливы в интернет сами знаете каких фото и видео. Я разводилась под прицелом всей страны. Я знаю, как больно это, когда не можешь сказать ничего, потому что всю твою правду перевернут с ног на голову", - высказалась Ольга.Но у Бритни и Сэма заключен брачный договор, согласно которому Асгари ничего не причитается.