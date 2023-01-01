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57-летняя певица Наталья Штурм призналась, что сделала интимную пластику

Сегодня, 12:08
Вчера на YouTube-канале «Алена, блин!» вышло интервью с певицей Натальей Штурм.

57-летняя певица Наталья Штурм призналась, что сделала интимную пластику
В студии звезда 90-х делилась многими подробностями своей жизни, однако новость про ее девственность в 57 лет оказалась более интересна публике.

По словам артистки, на такой шаг она решилась из-за того, что не запомнила свой первый раз. С ее мужчиной по имени Евгений они были оба неопытны в этом вопросе.

57-летняя певица Наталья Штурм призналась, что сделала интимную пластику


«Как это все произошло, не помню. И поэтому я перед свадьбой решила восстановить девственность. Да, сейчас я девственница. Мой мужчина обалдел», — поделилась Штурм.

Помимо этого вмешательства, певица еще сделала подтяжку височного лифтинга, липосакцию и перенос жировой прослойки из живота в ягодичную часть.

Напомним, летом прошлого года Наталья Штурм рассказала, что наконец встретила своего мужчину и готовится выйти за него замуж. Возлюбленного артистки зовут Альберт и по профессии он ювелир. Больше о мужчине ничего неизвестно.

57-летняя певица Наталья Штурм призналась, что сделала интимную пластику

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Ключевые слова: Наталья Штурм, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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