57-летняя певица Наталья Штурм призналась, что сделала интимную пластику

В студии звезда 90-х делилась многими подробностями своей жизни, однако новость про ее девственность в 57 лет оказалась более интересна публике.По словам артистки, на такой шаг она решилась из-за того, что не запомнила свой первый раз. С ее мужчиной по имени Евгений они были оба неопытны в этом вопросе.«Как это все произошло, не помню. И поэтому я перед свадьбой решила восстановить девственность. Да, сейчас я девственница. Мой мужчина обалдел», — поделилась Штурм.Помимо этого вмешательства, певица еще сделала подтяжку височного лифтинга, липосакцию и перенос жировой прослойки из живота в ягодичную часть.Напомним, летом прошлого года Наталья Штурм рассказала, что наконец встретила своего мужчину и готовится выйти за него замуж. Возлюбленного артистки зовут Альберт и по профессии он ювелир. Больше о мужчине ничего неизвестно.