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Ксения Бородина оказалась под капельницей после скандала из-за сосисок в тесте

Сегодня, 11:43
40-летняя телеведущая Ксения Бородина, кажется, попала под воздействие сглаза.

Ксения Бородина оказалась под капельницей после скандала из-за сосисок в тесте
Звезда «Дома-2» оказалась под капельницей и винит в этом своих подписчиков. Но обо всем по порядку.

Последние дни лета телеведущая находилась в Питере, откуда и выкладывала кучу фотографий в свой блог. Ксения зашла в кафе и продемонстрировала фолловерам его ассортимент и цены.

Ксения Бородина оказалась под капельницей после скандала из-за сосисок в тесте


Подписчики возмутились дороговизной выпечки: «Две сосиски в тесте за 417 рублей — это действительно что-то невероятное», «417 рублей за две сосиски, которые стоят по 50 рублей? А где такие магазины?».

Ксения на нападки поклонников ответила в своем стиле, заявив, что «можно, конечно, и у метро за 50 рублей купить, и они тоже откажутся замечательными. А можно так отравиться, что потом сутками будешь лежать под капельницей».

Впрочем, именно это и произошло с Бородиной на следующий день. Телеведущая даже вызвала скорую помощь и легла под капельницу.

Ксения Бородина оказалась под капельницей после скандала из-за сосисок в тесте


«Вот и как это назвать? Сглазили. Причем никаких сосисок я не ела, там на видео рука подруги — она деткам своим покупала. Вообще, всё, что вчера сняла для вас, ничего и не попробовала», — заявила она.

Ксения отметила, что это может быть ротовирус. Однако более точную причину своего недомогания она не знает.

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Ключевые слова: Ксения Бородина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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