Ксения Бородина оказалась под капельницей после скандала из-за сосисок в тесте

Звезда «Дома-2» оказалась под капельницей и винит в этом своих подписчиков. Но обо всем по порядку.Последние дни лета телеведущая находилась в Питере, откуда и выкладывала кучу фотографий в свой блог. Ксения зашла в кафе и продемонстрировала фолловерам его ассортимент и цены.Подписчики возмутились дороговизной выпечки: «Две сосиски в тесте за 417 рублей — это действительно что-то невероятное», «417 рублей за две сосиски, которые стоят по 50 рублей? А где такие магазины?».Ксения на нападки поклонников ответила в своем стиле, заявив, что «можно, конечно, и у метро за 50 рублей купить, и они тоже откажутся замечательными. А можно так отравиться, что потом сутками будешь лежать под капельницей».Впрочем, именно это и произошло с Бородиной на следующий день. Телеведущая даже вызвала скорую помощь и легла под капельницу.«Вот и как это назвать? Сглазили. Причем никаких сосисок я не ела, там на видео рука подруги — она деткам своим покупала. Вообще, всё, что вчера сняла для вас, ничего и не попробовала», — заявила она.Ксения отметила, что это может быть ротовирус. Однако более точную причину своего недомогания она не знает.