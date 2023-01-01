Айза-Лилуна Ай выложила свое фото без наращенных волос

Блогерша захотела визуально уменьшить размер своего лба. Всеми подробностями она тогда делилась с подписчиками блога.Ранее Айза уже выкладывала результат перенесенной процедуры и накануне решила сделать это вновь. Блогерша опубликовала честное фото и призналась, что результатом она не очень-то и довольна.«Вы же видите то же самое, что и я, да?‎ Не одна я вижу этот ужас? Я вчера сняла свои волосы наращенные, но только потому что я завтра их уже заново наращиваю. Потому что вот так ходить я не могу! Жесть полная», — сообщила Айза.Кстати, недавно блогерша призналась подписчикам своей страницы в том, что сбила человека. Она наехала на мотоцикл, который не увидела в зеркало. К счастью, мужчина, управлявший байком, не пострадал.