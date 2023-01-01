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Айза-Лилуна Ай выложила свое фото без наращенных волос

Сегодня, 12:49
В январе экс-возлюбленная рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай решилась на операцию по трансплантации волос.

Айза-Лилуна Ай выложила свое фото без наращенных волос
Блогерша захотела визуально уменьшить размер своего лба. Всеми подробностями она тогда делилась с подписчиками блога.

Ранее Айза уже выкладывала результат перенесенной процедуры и накануне решила сделать это вновь. Блогерша опубликовала честное фото и призналась, что результатом она не очень-то и довольна.

Айза-Лилуна Ай выложила свое фото без наращенных волос


«Вы же видите то же самое, что и я, да?‎ Не одна я вижу этот ужас? Я вчера сняла свои волосы наращенные, но только потому что я завтра их уже заново наращиваю. Потому что вот так ходить я не могу! Жесть полная», — сообщила Айза.

Кстати, недавно блогерша призналась подписчикам своей страницы в том, что сбила человека. Она наехала на мотоцикл, который не увидела в зеркало. К счастью, мужчина, управлявший байком, не пострадал.

Айза-Лилуна Ай выложила свое фото без наращенных волос

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Ключевые слова: Айза Лилуна Ай, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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