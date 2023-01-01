Супруга Никиты Преснякова поделилась новой фотографией в купальнике

Супруги обосновались в Лос-Анджелесе, где сын Кристины Орбакайте работает режиссером клипов для зарубежных звезд. Девушка в это время участвует в разнообразных фотосессиях, а также не забывает и про отдых.Несколько дней назад в блоге Алены появилось новое горячее фото. Краснова продемонстрировала подписчикам свой пляжный наряд, который состоял из мини-бикини розового цвета. Невестка Орбакайте красовалась у зеркала, обнажив свой рельефный пресс. Образ девушки дополняли солнцезащитные очки и ожерелье из жемчуга.Напомним, Никита Пресняков и Алена Краснова поженились в июле 2017 года.Девушка ранее признавалась, что сильно ревновала мужа, но им успешно удалось пройти этот этап. Возлюбленные научились не давать друг другу поводов.