Супруга Никиты Преснякова поделилась новой фотографией в купальнике

Несколько дней назад в блоге Алены появилось новое горячее фото. Краснова продемонстрировала подписчикам свой пляжный наряд, который состоял из мини-бикини розового цвета. Невестка Орбакайте красовалась у зеркала, обнажив свой рельефный пресс. Образ девушки дополняли солнцезащитные очки и ожерелье из жемчуга.
Напомним, Никита Пресняков и Алена Краснова поженились в июле 2017 года.
Девушка ранее признавалась, что сильно ревновала мужа, но им успешно удалось пройти этот этап. Возлюбленные научились не давать друг другу поводов.