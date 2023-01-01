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Супруга Никиты Преснякова поделилась новой фотографией в купальнике

Сегодня, 12:13
В сентябре прошлого года Никита Пресняков вместе со своей женой Аленой Красновой перебрался в Америку.

Супруга Никиты Преснякова поделилась новой фотографией в купальнике
Супруги обосновались в Лос-Анджелесе, где сын Кристины Орбакайте работает режиссером клипов для зарубежных звезд. Девушка в это время участвует в разнообразных фотосессиях, а также не забывает и про отдых.

Несколько дней назад в блоге Алены появилось новое горячее фото. Краснова продемонстрировала подписчикам свой пляжный наряд, который состоял из мини-бикини розового цвета. Невестка Орбакайте красовалась у зеркала, обнажив свой рельефный пресс. Образ девушки дополняли солнцезащитные очки и ожерелье из жемчуга.

Супруга Никиты Преснякова поделилась новой фотографией в купальнике


Напомним, Никита Пресняков и Алена Краснова поженились в июле 2017 года.

Супруга Никиты Преснякова поделилась новой фотографией в купальнике


Девушка ранее признавалась, что сильно ревновала мужа, но им успешно удалось пройти этот этап. Возлюбленные научились не давать друг другу поводов.

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Ключевые слова: Алена Краснова, Никита Пресняков, olganews

Количество просмотров: 1 664
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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