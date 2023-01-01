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Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец показала лицо без макияжа

Сегодня, 13:58
33-летняя звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец любит удивлять поклонников пикантными кадрами.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец показала лицо без макияжа
Сейчас блогерша находится на отдыхе, поэтому таких фото на ее странице особенно много. Так, к примеру, девушка решила показать фолловерам, как выглядит без макияжа и фильтров.

Виктория опубликовала снимок, который был сделан в джакузи. По словам звезды телестройки, она решила не использовать никакие элементы улучшайзинга, кроме тех, которые снять нельзя.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец показала лицо без макияжа


Далее Романец выложила фотографию и сообщила подписчикам, что ее загар будет особенно прекрасным, потому что от купальника она также решила отказаться.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец показала лицо без макияжа


Кстати, совсем недавно мы уже публиковали пикантный снимок Виктории.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец показала лицо без макияжа


Тогда девушка примерила необычный образ, главной фишкой которого является хвост русалки. Второй примечательной деталью стало отсутствие верха от купальника.

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Ключевые слова: Виктория Романец, olganews

Количество просмотров: 1 274
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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