Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец показала лицо без макияжа

Сейчас блогерша находится на отдыхе, поэтому таких фото на ее странице особенно много. Так, к примеру, девушка решила показать фолловерам, как выглядит без макияжа и фильтров.Виктория опубликовала снимок, который был сделан в джакузи. По словам звезды телестройки, она решила не использовать никакие элементы улучшайзинга, кроме тех, которые снять нельзя.Далее Романец выложила фотографию и сообщила подписчикам, что ее загар будет особенно прекрасным, потому что от купальника она также решила отказаться.Кстати, совсем недавно мы уже публиковали пикантный снимок Виктории.Тогда девушка примерила необычный образ, главной фишкой которого является хвост русалки. Второй примечательной деталью стало отсутствие верха от купальника.