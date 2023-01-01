Никола Пельтц странно поздравила своего свекра Дэвида Бекхэма с прeмьерoй фильма

Сюжет повествует о жизни Дэвида и Виктории Бекхэм. Разумеется, премьера личной кинокартины - это важное событие для звездной семьи. Настолько важное, что невестка футболиста решила даже поздравить его. Правда, сделала она это весьма необычным образом.Никола Пельтц опубликовала серию фотографий со своим супругом Бруклином Бекхэмом. И все бы ничего, но возлюбленные на снимках принимали достаточно противоречивые позы. Эти кадры девушка посвятила своему звездному свекру.«Прошлый вечер был потрясающим. Поздравляю, Дэвид Бекхэм», - написала Никола.Подписчики звездной невестки неоднозначно отнеслись к ее публикации. Многие посчитали, что Никола выбрала совсем неуместные фотографии, чтобы поздравить отца своего мужа: «Очень странный выбор фото для поздравления», «Что за пошлость, не понимаю, чем она руководствовалась», «Ужасные, омерзительные фото в данном случае».