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Никола Пельтц странно поздравила своего свекра Дэвида Бекхэма с прeмьерoй фильма

Сегодня, 13:15
Совсем недавно на платформе Netflix вышел четырехсерийный документальный фильм «Бекхэм».

Никола Пельтц странно поздравила своего свекра Дэвида Бекхэма с прeмьерoй фильма
Сюжет повествует о жизни Дэвида и Виктории Бекхэм. Разумеется, премьера личной кинокартины - это важное событие для звездной семьи. Настолько важное, что невестка футболиста решила даже поздравить его. Правда, сделала она это весьма необычным образом.

Никола Пельтц опубликовала серию фотографий со своим супругом Бруклином Бекхэмом. И все бы ничего, но возлюбленные на снимках принимали достаточно противоречивые позы. Эти кадры девушка посвятила своему звездному свекру.

Никола Пельтц странно поздравила своего свекра Дэвида Бекхэма с прeмьерoй фильма


«Прошлый вечер был потрясающим. Поздравляю, Дэвид Бекхэм», - написала Никола.

Никола Пельтц странно поздравила своего свекра Дэвида Бекхэма с прeмьерoй фильма


Подписчики звездной невестки неоднозначно отнеслись к ее публикации. Многие посчитали, что Никола выбрала совсем неуместные фотографии, чтобы поздравить отца своего мужа: «Очень странный выбор фото для поздравления», «Что за пошлость, не понимаю, чем она руководствовалась», «Ужасные, омерзительные фото в данном случае».

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Ключевые слова: Никола Пельтц, Бруклин Бекхэм, Дэвид Бекхэм, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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