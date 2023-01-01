Никола Пельтц странно поздравила своего свекра Дэвида Бекхэма с прeмьерoй фильма

Никола Пельтц опубликовала серию фотографий со своим супругом Бруклином Бекхэмом. И все бы ничего, но возлюбленные на снимках принимали достаточно противоречивые позы. Эти кадры девушка посвятила своему звездному свекру.
«Прошлый вечер был потрясающим. Поздравляю, Дэвид Бекхэм», - написала Никола.
Подписчики звездной невестки неоднозначно отнеслись к ее публикации. Многие посчитали, что Никола выбрала совсем неуместные фотографии, чтобы поздравить отца своего мужа: «Очень странный выбор фото для поздравления», «Что за пошлость, не понимаю, чем она руководствовалась», «Ужасные, омерзительные фото в данном случае».