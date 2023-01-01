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Екатерина Варнава призналась, что сделала себе грудь

Сегодня, 10:51
Внешность Екатерины Варнавы можно смело назвать противоречивой.

Екатерина Варнава призналась, что сделала себе грудь
Кто-то считает её секс-символом, а кто-то видит в ней просто худющую женщину с хищным лицом.

Правда, до того, как Варнава дебютировала в «Comedy Woman» в возрасте 24 лет, она была достаточно упитана и имела грудь 6-го размера. Вот только похудев, по её собственному признанию, грудь повисла до пупа, как две груши и это было, ну, совсем не эстетично и не сексуально. Вот тогда-то она и решила её подкорректировать и отрезать все лишнее.

Екатерина Варнава призналась, что сделала себе грудь


Правда, это тело не принесло ей счастья в личной жизни. Нормального мужика она так и не встретила, хотя сейчас уверяет, что «такого количества ухажеров, как сейчас, не было никогда».
«Пять! Не знаю, что с ними делать», - похвасталась она в одном из последних интервью.

Ну, а свое шикарное тело она с удовольствием демонстрирует в различных фотосессиях, а до недавнего времени и в шоу.

Екатерина Варнава призналась, что сделала себе грудь

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Ключевые слова: Екатерина Варнава

Количество просмотров: 1 274
Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

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