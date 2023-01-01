Екатерина Варнава призналась, что сделала себе грудь

Кто-то считает её секс-символом, а кто-то видит в ней просто худющую женщину с хищным лицом.Правда, до того, как Варнава дебютировала в «Comedy Woman» в возрасте 24 лет, она была достаточно упитана и имела грудь 6-го размера. Вот только похудев, по её собственному признанию, грудь повисла до пупа, как две груши и это было, ну, совсем не эстетично и не сексуально. Вот тогда-то она и решила её подкорректировать и отрезать все лишнее.Правда, это тело не принесло ей счастья в личной жизни. Нормального мужика она так и не встретила, хотя сейчас уверяет, что «такого количества ухажеров, как сейчас, не было никогда».«Пять! Не знаю, что с ними делать», - похвасталась она в одном из последних интервью.Ну, а свое шикарное тело она с удовольствием демонстрирует в различных фотосессиях, а до недавнего времени и в шоу.