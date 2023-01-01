Топ самых ярких и соблазнительных образов на Academy Museum Gala

Накануне звезды всех мастей слетелись в Лос-Анджелес, чтобы себя показать и на других посмотретьСтоит признать, а заодно и порадоваться, что ничего такого экстраординарного на этом слете знаменитостей не было, но посмотреть все равно на что было.В этот раз на первые страницы светских хроник не попали мужчины в платьях и женщины совершенно без них. Все было очень пристойно, а просвечивающиеся платья давно никого не удивляют и не шокируют.На вечеринке вновь преобладал черный и именно дам, выбравших этот цвет мы и хотим сегодня отметить.Пожалуй, что самое строгое платье было у Селены Гомес. А еще у неё круглые щечки.Прекрасно выглядела Кара Делевинь. Никаких следов нарко-загулов на её лице уже давно не читается.И далее по списку:Гордая, неприступная и искрящаяся Хейли Бибер.Очень соблазнительная и,наверное, талантливая американская певица, танцовщица и актриса Эдисон Рэй.Жутко популярная ив меру откровенная Дуа Липа.И вишенка на этом черном торте – Кендалл Дженнер.Вот она была в красном. А еще без нижнего белья.