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Топ самых ярких и соблазнительных образов на Academy Museum Gala

Сегодня, 16:38
Кендалл Дженнер, Селена Гомес, Хейли Бибер и другие.

Топ самых ярких и соблазнительных образов на Academy Museum Gala
Накануне звезды всех мастей слетелись в Лос-Анджелес, чтобы себя показать и на других посмотреть

Стоит признать, а заодно и порадоваться, что ничего такого экстраординарного на этом слете знаменитостей не было, но посмотреть все равно на что было.

В этот раз на первые страницы светских хроник не попали мужчины в платьях и женщины совершенно без них. Все было очень пристойно, а просвечивающиеся платья давно никого не удивляют и не шокируют.

На вечеринке вновь преобладал черный и именно дам, выбравших этот цвет мы и хотим сегодня отметить.

Пожалуй, что самое строгое платье было у Селены Гомес. А еще у неё круглые щечки.

Топ самых ярких и соблазнительных образов на Academy Museum Gala


Прекрасно выглядела Кара Делевинь. Никаких следов нарко-загулов на её лице уже давно не читается.

Топ самых ярких и соблазнительных образов на Academy Museum Gala


И далее по списку:

Гордая, неприступная и искрящаяся Хейли Бибер.

Топ самых ярких и соблазнительных образов на Academy Museum Gala


Очень соблазнительная и,

Топ самых ярких и соблазнительных образов на Academy Museum Gala


наверное, талантливая американская певица, танцовщица и актриса Эдисон Рэй.

Топ самых ярких и соблазнительных образов на Academy Museum Gala


Жутко популярная и

Топ самых ярких и соблазнительных образов на Academy Museum Gala


в меру откровенная Дуа Липа.

Топ самых ярких и соблазнительных образов на Academy Museum Gala


И вишенка на этом черном торте – Кендалл Дженнер.

Топ самых ярких и соблазнительных образов на Academy Museum Gala


Вот она была в красном. А еще без нижнего белья.

Топ самых ярких и соблазнительных образов на Academy Museum Gala

← Пародия и оригинал: зачем Решетова пыт...

Ключевые слова: Academy Museum Gala

Количество просмотров: 858
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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