Топ самых ярких и соблазнительных образов на Academy Museum Gala

Стоит признать, а заодно и порадоваться, что ничего такого экстраординарного на этом слете знаменитостей не было, но посмотреть все равно на что было.
В этот раз на первые страницы светских хроник не попали мужчины в платьях и женщины совершенно без них. Все было очень пристойно, а просвечивающиеся платья давно никого не удивляют и не шокируют.
На вечеринке вновь преобладал черный и именно дам, выбравших этот цвет мы и хотим сегодня отметить.
Пожалуй, что самое строгое платье было у Селены Гомес. А еще у неё круглые щечки.
Прекрасно выглядела Кара Делевинь. Никаких следов нарко-загулов на её лице уже давно не читается.
И далее по списку:
Гордая, неприступная и искрящаяся Хейли Бибер.
Очень соблазнительная и,
наверное, талантливая американская певица, танцовщица и актриса Эдисон Рэй.
Жутко популярная и
в меру откровенная Дуа Липа.
И вишенка на этом черном торте – Кендалл Дженнер.
Вот она была в красном. А еще без нижнего белья.