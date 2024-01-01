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Светлана Зитнер рассказала о любопытных новинках на мировом рынке косметологии

Вчера, 18:13
Российский рынок эстетической медицины завоёвывают новые бренды.

Светлана Зитнер рассказала о любопытных новинках на мировом рынке косметологии
Сейчас в нашей стране представлено сразу два бренда от концерна Bloomage Biotech: BioHyalux и Dermallure.

Много интересного о филлерах и массу занимательных подробностей о происходящем на мировом рынке косметологии рассказала врач-косметолог и сертифицированный тренер по препаратам BioHyalux и Dermallure Зитнер Светлана Владимировна.

Светлана Владимировна, Вы были на заводе по производству гиалуроновой кислоты Bloomage Biotech в Китае. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям, что это за компания, как она развивалась, кто стоял у истоков, что она представляет из себя сейчас? Что Вас больше всего впечатлило во время посещения завода?

В мае 2024 года я в составе группы из 109 врачей-косметологов из РФ и СНГ отправилась в шестидневную командировку в Пекин. План поездки включал в себя посещение офиса компании Bloomage Biotech, двух из десяти заводов компании в городе Цзинань, а также увлекательную экскурсионную программу по столице Китая.

Светлана Зитнер рассказала о любопытных новинках на мировом рынке косметологии


Первый день был посвящён посещению офиса компании, расположенного в центре города. Этот офис занимает три небоскрёба по 42 этажа, что уже повергло меня в шок от масштабов. Нас встретила Чжао Янь, генеральный директор компании Bloomage Biotech, о достижениях которой слагают легенды. Она входит в ТОП-10 богатейших женщин Китая, по версии Forbes. Некогда интересное хобби превратилось для Чжао Янь в мощный и успешный бизнес, приносящий колоссальную прибыль. Познакомиться лично с человеком, стоявшим у истоков создания лидера на рынке по производству гиалуронового сырья, - это поистине большая честь для меня.

Далее нас ожидала захватывающая презентация от члена совета директоров компании, который поделился важными статистическими данными. Он рассказал, что компания занимает долю в 44% на рынке косметологического сырья, что на 4% больше, чем в прошлом году, и имеет огромную долю в 70% на медицинском рынке сырья. Сегодня годовая прибыль компании составляет более 7 миллиардов юаней, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом. Интересный факт: более 4000 известных мировых брендов выбирают сотрудничество с Bloomage благодаря высокому качеству сырья.

Не могу не упомянуть, что в 2012 году генеральный директор Чжао Янь приняла решение вывести компанию из тени и инициировать создание бренда Biohyalux. Основной миссией стало создание такого продукта, который бы вызывал гордость у китайского народа. И ей это поистине удалось, так как Biohyalux захватил beauty-рынок, вытеснив американские и европейские бренды и став лидером продаж на территории Китая.
Это лишь малая часть фактов, подтверждающих величие и превосходство компании на мировой арене.

Светлана Владимировна, Вы сказали, что более 4000 брендов используют китайское сырье от Bloomage Biotech. О каких конкретно брендах идёт речь?

К сожалению, информация о всех брендах, закупающих сырьё у компании Bloomage, остаётся коммерческой тайной, и рассекретить их названия нам не удалось. Однако я могу подтвердить, что такие известные бренды филлеров, как Juvederm, Teoxane, Yvoire, а также косметические бренды уровня Лореаль, действительно, используют сырьё этой компании для создания своих продуктов.

Давайте теперь поговорим о сырье: что отличает китайское гиалуроновое сырье от корейского, европейского, американского и т.д.?

Начну немного издалека: сегодня существует только один вид чистого и безопасного гиалуронового сырья - это сырьё, созданное методом биоферментации, основанным на таких ингредиентах, как рожь, ячмень, пшеница, глюкоза и стрептококки. Этот метод был открыт в 1990 году благодаря уникальным исследованиям китайского ученого Го Суэпина, который возглавляет научно-исследовательский центр Bloomage. Этой разработкой сегодня пользуется весь мир. И это первый удивительный факт о китайском сырье.

Второй факт связан с тем, что Bloomage располагает 55 дочерними компаниями по всему миру, офисами на разных континентах и 10-ю заводами, каждый из которых производит огромные объёмы сырья (600 тонн в год). Это свидетельствует о том, что компания завоевала доверие и признание в индустрии. Неудивительно, что основные производители из США, Японии, Европы и Южной Кореи прибегают к использованию продукции от Bloomage.

Третий и самый важный факт: только сырьё Bloomage обладает сертификатом FDA, подтверждающим его соответствие высочайшим стандартам качества и безопасности, что и делает его особенным и отличным от корейского, европейского, американского и т.п.

Перейдём к филлерам BioHyalux и Dermallure. Что указывает на их безопасность?

Во-первых, это собственные бренды концерна Bloomage. Во-вторых, бренд BioHyalux вышел на китайский рынок в 2012 году, а на мировую арену в 2017 году сразу со вторым брендом Dermallure. Эти препараты представлены в 40 странах: в США, Европе, Латинской Америке, ЮАР, СНГ, Японии, Корее, ОАЭ и т.д. Ежегодно в мире продаётся более 10 000 000 шприцев, что указывает на высокий спрос на данные бренды. В Китае эти бренды являются лидерами продаж, вытеснив на второе место по продажам Juvederm, а на третье место Restylane.

Во-вторых, в Китае, Латинской Америке, а также в РФ были проведены клинические исследования на животных и на людях, которые доказывают безопасность препаратов в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
И наконец, за 5 лет на российском рынке не замечено осложнений после контурной пластики с использованием препаратов BioHyalux и Dermallure.

Как давно Вы используете в своей практике препараты BioHyalux и Dermallure?

Три года на постоянной основе я провожу контурную пластику и биоревитализацию препаратами BioHyalux и Dermallure.

Если ли у Вас любимые препараты из этих линеек? Какой чаще всего применяете?

Да, у меня есть любимчик. Препарат Dermallure Hydra. Этот препарат является одним из наиболее востребованных продуктов среди моих пациентов. Связано это с ростом интереса пациентов к улучшению качества кожи: увлажнение, улучшение тонуса, упругости и цвета. Всем эти потребности удовлетворяет препарат Dermallure Hydra.

Светлана Зитнер рассказала о любопытных новинках на мировом рынке косметологии


Основой данного препарата является частично стабилизированная гиалуроновая кислота в концентрации 12 мг/мл, что делает его эффективным биоревитализантом с продолжительным действием.

В результате курса из 3 процедур с интервалом в 3 месяца кожа становится более плотной, улучшаются светоотражающие свойства кожи, мелкие и средне-выраженные морщины разглаживаются, даже кожа, подверженная вредным привычкам, начинает выглядеть более сияющей и здоровой. Также важно отметить, что кожа перестаёт требовать интенсивного питания в виде кремов после курса применения препарата, но следует помнить, что уход за кожей не должен заканчиваться в виде регулярного увлажнения и защиты.

В завершение хочу сказать, что Dermallure Hydra, действительно, заслуживает признания в косметологии. Он обеспечивает комплексный уход и положительные результаты, делая кожу более здоровой, упругой и сияющей.

Так что, Китай - это возможности, высокие технологии, безопасные материалы и продукты. Это привлекает компании со всего мира для сотрудничества с Bloomage Biotech. Понимание того, что множество продуктов красоты, будь они из США, Японии или Европы, производятся из китайского сырья, позволяет сделать вывод, что китайские бренды могут быть такими же безопасными и эффективными, а возможно, даже превосходить мировые аналоги. Фактически, в Китае осуществляется самый строгий контроль качества, что даёт дополнительные гарантии соответствия продукции мировым стандартам. Таким образом, будущее косметологии за брендами BioHyalux и Dermallure.

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Ключевые слова: Светлана Зитнер

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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