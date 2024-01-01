Селин Дион сняла и выложила жуткое видео, сделанное во время приступа

Полтора года Дион диагностировали синдром мышечной скованности. При этом заболевании мышцы бесконтрольно напрягаются, человек не может говорить, двигаться так, как хочет, его тело фиксируется в жестком положении, врачи говорят, что больной превращается в "живую статую".Известно, что этот диагноз неизлечим, но есть способы, которые могут облегчить страдания в пиковые страшные моменты. На днях таблоид Daily Mail выложил в Сеть видео из нового документального фильма, который называется “Я - Селин Дион”. Сама Селин говорит, что решилась заснять весь процесс для истории, понимания для поклонников, почему она более не выходит на сцену и для поддержки людей с таким же заболеванием.В Интернете мнения разделились, кто-то восхищается смелостью звезды, тем, что она не побоялась выложить такие кадры, а кто-то признаётся, что даже не смог посмотреть, так как на это даже больно смотреть.