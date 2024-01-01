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Алла Наумова рассказала, как эффективнее использовать уникальный путеводитель к лучшей версии себя «5 трансформаций»

Вчера, 09:47
В этом году в мире литературы появилась яркая новинка.

Алла Наумова рассказала, как эффективнее использовать уникальный путеводитель к лучшей версии себя «5 трансформаций»
Ей стала книга-ежедневник "Пять Трансформаций" под авторством Аллы Наумовой, успешного велнес эксперта, нутрициолога и спикера с международным уровнем.

Всего за месяц книга обрела звание бестселлера в мировом книжном сообществе, в то время как в России она вошла в списки ТОП-25 книг о любви к себе и ТОП-27 книг для саморазвития.

Алла Наумова рассказала, как эффективнее использовать уникальный путеводитель к лучшей версии себя «5 трансформаций»


"Пять Трансформаций" раскрывает перед читателями пять ключевых сфер жизни. Начинается путешествие с главы "Трансформация Тела", погружающей в мир физического здоровья, важности сбалансированного питания и спорта для достижения хорошего самочувствия. Глава "Трансформация Окружения" призывает читателей задуматься о влиянии окружения на успех и жизненные победы. Следующий этап – "Ментальная Трансформация", открывает тайны ментального благополучия, помогающие человеку найти внутренний покой и уверенность в себе. Четвертая глава, "Интеллектуальная Трансформация", побуждает к расширению кругозора, открывая новые возможности для творчества и мышления. И, наконец, "Духовная Трансформация" помогает понять глубину духовных практик в повседневной жизни.

"Легко и доступно: каждый шаг в книге “Пять трансформаций” – ключ к переменам", – утверждает Алла Наумова.

Автор предлагает читателям выделить на каждую главу по одному календарному месяцу, посвятив всего 5 минут в день заполнению специальных трекеров, которые помогают проанализировать различные данные и привести в порядок каждую сферу жизни.

Алла Наумова рассказала, как эффективнее использовать уникальный путеводитель к лучшей версии себя «5 трансформаций»

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Ключевые слова: Алла Наумова

Количество просмотров: 1 430
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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