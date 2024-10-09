Супруга Александра Цекало обрела те формы тела и «овал» лица, которые желала

На момент их с Александром знакомства, Дарина Эрвин была эффектной девушкой с интересным овалом лица, пышной грудью и узкой талией – настоящая мечта для стареющего мужчины.Но несколько месяцев назад Дарина. Видимо, насмотревшись на худеющих звезд, решила, что нет предела совершенству и начала усиленно корректировать свою фигуру. В результате получилось то, что получилось.Возможно, что теперь Дарина на 100% собой довольна.Вопрос – доволен ли Александр?