Супруга Александра Цекало обрела те формы тела и «овал» лица, которые желала

На момент их с Александром знакомства, Дарина Эрвин была эффектной девушкой с интересным овалом лица, пышной грудью и узкой талией – настоящая мечта для стареющего мужчины.
Но несколько месяцев назад Дарина. Видимо, насмотревшись на худеющих звезд, решила, что нет предела совершенству и начала усиленно корректировать свою фигуру. В результате получилось то, что получилось.
Возможно, что теперь Дарина на 100% собой довольна.
Вопрос – доволен ли Александр?
Ключевые слова: Дарина Эрвин
, Александр Цекало
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Автор: Lili
Автор фото: личная страница в социальной сети
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