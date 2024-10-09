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Супруга Александра Цекало обрела те формы тела и «овал» лица, которые желала

Вчера, 11:34
Борьба за качество началась несколько месяцев назад.

Супруга Александра Цекало обрела те формы тела и «овал» лица, которые желала
На момент их с Александром знакомства, Дарина Эрвин была эффектной девушкой с интересным овалом лица, пышной грудью и узкой талией – настоящая мечта для стареющего мужчины.

Но несколько месяцев назад Дарина. Видимо, насмотревшись на худеющих звезд, решила, что нет предела совершенству и начала усиленно корректировать свою фигуру. В результате получилось то, что получилось.

Супруга Александра Цекало обрела те формы тела и «овал» лица, которые желала


Возможно, что теперь Дарина на 100% собой довольна.

Супруга Александра Цекало обрела те формы тела и «овал» лица, которые желала


Вопрос – доволен ли Александр?

Супруга Александра Цекало обрела те формы тела и «овал» лица, которые желала

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Ключевые слова: Дарина Эрвин, Александр Цекало

Количество просмотров: 1 365
Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

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