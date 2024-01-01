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Кара дель Торо в фотосессии для Oh Polly

Вчера, 12:02
Кара Дель Торо вернулась, горячее, чем когда-либо.

Кара дель Торо в фотосессии для Oh Polly



Модель мексиканского происхождения, актриса и звезда социальных сетей Кара дель Торо стала звездой рекламной кампании для Oh Polly, примерив множество образов.

Знойное красное кружевное боди подчеркивает ее невероятную фигуру, в то время как платья без бретелек выводят ее сексуальную привлекательность на новые высоты. Независимо от того, надевает ли она самый смелый корсет или скользит в гладких черных платьях, ее большая грудь и безупречная форма песочных часов оказываются в центре внимания. Смелая новая коллекция Oh Polly никогда не выглядела так сексуально!

Кара дель Торо в фотосессии для Oh Polly


Кара дель Торо в фотосессии для Oh Polly


Кара дель Торо в фотосессии для Oh Polly


Кара дель Торо в фотосессии для Oh Polly


Кара дель Торо в фотосессии для Oh Polly


Кара дель Торо в фотосессии для Oh Polly


Кара дель Торо в фотосессии для Oh Polly


Кара дель Торо в фотосессии для Oh Polly


Кара дель Торо в фотосессии для Oh Polly


Кара дель Торо в фотосессии для Oh Polly


Кара дель Торо в фотосессии для Oh Polly


Кара дель Торо в фотосессии для Oh Polly

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Ключевые слова: Кара Дель Торо

Количество просмотров: 1 183
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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