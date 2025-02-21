Виктория Боня объяснила зачем ей нужны капельницы

Как известно для того, чтобы нарваться на шквал критики в свой адрес, совсем не обязательно, реально совершить какой-то некрасивый поступок. Например, в последний раз Боне досталось после того, как она поделилось роликом, где ей делают капельницу.Оказывается, по мнению, некоторых посетителей её странички в социальной сети, Вике не стоит пытаться гнаться за молодостью, а уже пора начинать красиво стареть.В ответ Боня заявила, что тут дело совсем не в красоте. Капельницы ей нужны для поддержания сил, тем более в тот период, когда она готовится к восхождению в горы. Ну, и, конечно, после 40 лет себя старухой она не считает и считать не собирается.И, если верить Вике, у неё опять появился ухажер. Несколько дней назад она опубликовала фото с букетом и даже сделала комментарий: «Скажу ему да».Правда, это не относится к предложению руки и сердца. Скорее тут речь идет о сексе, которого у неё, по собственному признанию, не было с прошлого года. Вот только, она обещала секс за кольцо с бриллиантом, но и красивый букет тоже подойдет.