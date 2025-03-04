Лицо дочери Даны Борисовой потеряло юношескую свежесть

Правда, благодаря стараниям 48-летней мамы они уже выглядят почти, как ровесницы и это не потому, что Дана выглядит молодо. Просто она уже пару лет, как подсадила дочь на все эти бартерные услуги косметологов и пластических хирургов. Еще в 15-летнем возрасте Полине сделали «углы Джоли» и останавливаться на этом не собираются. Впереди девушку ждет ринопластика.А еще Дана и Полина вместе худели на препаратах для диабетиков, после которых мамочку экстренно госпитализировали.Так что, все эти преобразования не могли не сказаться на внешности Полины. Всё-таки, в 17 лет, лицо юной девушки должно выглядеть более свежо, а не таким опухшим, как сейчас.