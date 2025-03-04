На модном показе у Кейт Мосс опять сдали нервы

Уж больно странным выглядит её поведение в последнее время. То она потеряет равновесие на ровном месте, а то вдруг так разгуляется во время концерта, что порвет от переизбытка эмоций платье. Но такое может случиться с каждым, а вот её дёрганность, действительно, кажется подозрительной.Накануне она стала гостьей на показе Isabel Marant в рамках Недели моды в Париже. Супермодель появилась там в черных атласных шортах с кружевной отделкой, колготками в сетку, футболке, кожаной куртке и ботильонах, украшенных бриллиантами.Но, кроме всего этого, папарацци, обратили внимание на её излишне нервозное состояние и жесткий взгляд.Ну, а самое интересное произошло в зале, когда ей на плечо положила руку соседка сзади. Наверное, это не всем понравится, но реакция 51-летней Кейт была уж слишком бурной.С нервами явно у модели не в порядке.