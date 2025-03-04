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На модном показе у Кейт Мосс опять сдали нервы

Сегодня, 11:57
В последнее время всё чаще ходят слухи, что Кейт вновь подсела на запрещенку.

На модном показе у Кейт Мосс опять сдали нервы
Уж больно странным выглядит её поведение в последнее время. То она потеряет равновесие на ровном месте, а то вдруг так разгуляется во время концерта, что порвет от переизбытка эмоций платье. Но такое может случиться с каждым, а вот её дёрганность, действительно, кажется подозрительной.

На модном показе у Кейт Мосс опять сдали нервы


Накануне она стала гостьей на показе Isabel Marant в рамках Недели моды в Париже. Супермодель появилась там в черных атласных шортах с кружевной отделкой, колготками в сетку, футболке, кожаной куртке и ботильонах, украшенных бриллиантами.

На модном показе у Кейт Мосс опять сдали нервы


Но, кроме всего этого, папарацци, обратили внимание на её излишне нервозное состояние и жесткий взгляд.

На модном показе у Кейт Мосс опять сдали нервы


Ну, а самое интересное произошло в зале, когда ей на плечо положила руку соседка сзади. Наверное, это не всем понравится, но реакция 51-летней Кейт была уж слишком бурной.

На модном показе у Кейт Мосс опять сдали нервы


С нервами явно у модели не в порядке.

На модном показе у Кейт Мосс опять сдали нервы

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Ключевые слова: Кейт Мосс

Количество просмотров: 1 612
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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