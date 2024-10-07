Как узнать свое счастливое число в нумерологии

Это число Жизненного пути, число Выражения, число вашего Душевного Порыва, число Спокойствия, число Рождения и, конечно, Счастливое число.Что бы его вычислить, для начала надо высчитать число Рождения. Это делается просто. Если вы родились 29.02.1999, то надо сложить все эти цифры: 2+9+0+2+1+9+9+9=41А затем еще сложить полученный результат: 4+1=5Ваше число Рождения – 5Чтобы получить Счастливой число, число Рождения надо умножить на само себе. В нашем случае это 5х5=25, а затем опять суммировать результат: 2+5=7.Ваше счастливое число 7.Если ваше число Рождения, например, 3 и при умножении на само себя получатся 9, то в этом случае ваше счастливое число и будет 9.Нумерологи уверены, что числа играют важную роль в жизни каждого человека. Они могут подсказать правильное решение или даже выиграть в лотерею. Следует использовать это число при выборе адреса, при покупке квартиры или устройстве на работу. Да и в любых других случаях, поскольку цифры окружают нас повсюду и главное понять, какие они дают нам подсказки.