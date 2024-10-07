Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Таро События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

Как узнать свое счастливое число в нумерологии

07.10.24 / 15:16
На самом деле, важных чисел у каждого человека может быть несколько.

Как узнать свое счастливое число в нумерологии
Это число Жизненного пути, число Выражения, число вашего Душевного Порыва, число Спокойствия, число Рождения и, конечно, Счастливое число.

Что бы его вычислить, для начала надо высчитать число Рождения. Это делается просто. Если вы родились 29.02.1999, то надо сложить все эти цифры: 2+9+0+2+1+9+9+9=41
А затем еще сложить полученный результат: 4+1=5
Ваше число Рождения – 5

Чтобы получить Счастливой число, число Рождения надо умножить на само себе. В нашем случае это 5х5=25, а затем опять суммировать результат: 2+5=7.
Ваше счастливое число 7.

Если ваше число Рождения, например, 3 и при умножении на само себя получатся 9, то в этом случае ваше счастливое число и будет 9.

Нумерологи уверены, что числа играют важную роль в жизни каждого человека. Они могут подсказать правильное решение или даже выиграть в лотерею. Следует использовать это число при выборе адреса, при покупке квартиры или устройстве на работу. Да и в любых других случаях, поскольку цифры окружают нас повсюду и главное понять, какие они дают нам подсказки.

Как узнать свое счастливое число в нумерологии

← Леонардо ДиКаприо отправился на отдых... Нумерологические прогнозы на сегодня,... →

Ключевые слова: Нумерология

Количество просмотров: 962
Автор: Lili

Автор фото: Автор не определен. Если вы являетесь автором, то сообщите администрации для урегулирования юридических формальностей.

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Фильм “Уйти нельзя остаться” с Полиной Ворониной в главной роли вошёл в число лауреатов Фестиваля “Такса”
Митя Хрусталев объявил, что у него родилась дочь
Мистическое число 11:11: Ровно через год после помолвки звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер женился на своей тёзке
Стефания Маликова попрощалась со школой
Алессандра Амбросио дала мастер-класс по фитнесу на пляже На берегу океана модель появилась в купальнике мятно-зеленого цвета.
Агата Муцениеце теряет сына Тимофея и может потерять еще и дочь Несколько дней назад состоялся очередной суд между бывшими супругами.
Канье Уэст и Бьянка Цензори расстались С тех пор, как они стали парой, скучать папарацци не приходилось.
Джинсовый комбинезон – тренд осени. Топ 5 самых известных кинообразов С приходом настоящей осени на улицы возвращаются комбинезоны.
Нумерологические прогнозы на сегодня, 7 октября 2024 года от индийских предсказателей Числа окружают нас повсюду.
Как узнать свое счастливое число в нумерологии На самом деле, важных чисел у каждого человека может быть несколько.
Леонардо ДиКаприо отправился на отдых с Витторией Черетти и … мамой Викторию Черетти можно смело назвать «долгожителем» отношений.
Сидни Суини стала «Женщиной года» и неожиданно застеснялась папарацци Звезда Сидни Суини зажглась после сериала «Эйфория».
Дженнифер Энистон надела смелое мини, показав идеальные ноги Несмотря на то, что в этом году Дженнифер Энистон исполнилось 55 лет, она не отказывает себе в удовольствии надеть эффектное платье, довольно смелое и даже откровенное.
Так кто здесь Золушка? Наталья Гордиенко представила клип на песню «Телефонный звонок» В этом музыкальном видео очень много солнца, тепла и любви.
© 2004-2024 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.