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Леонардо ДиКаприо отправился на отдых с Витторией Черетти и … мамой

07.10.24 / 12:06
Викторию Черетти можно смело назвать «долгожителем» отношений.

Леонардо ДиКаприо отправился на отдых с Витторией Черетти и … мамой

Впервые о них, как о паре заговорили летом прошлого года, а уже в начале осени папарацци сделали фото, как они целуются на одной из вечеринок. Правда, насчет поцелуя это не точно. Уж очень было темно.

Леонардо ДиКаприо отправился на отдых с Витторией Черетти и … мамой


И вот с тех пор парочка регулярно подкидывает в мир свои совместные фотографии, что должно укреплять веру в то, что у Лео не очередной контракт с модельным агентством, продвигающих таким образом своих моделей, а искренние чувства к этой девушке. Вот и сейчас фотографам дали возможность сделать несколько фото того, как Лео и Виттория мило проводят время во время отдыха в Италии.

Леонардо ДиКаприо отправился на отдых с Витторией Черетти и … мамой


Правда, не надо забывать, ч в это «романтическое путешествие» двух влюбленных, отправилась и мама Леонардо.

Леонардо ДиКаприо отправился на отдых с Витторией Черетти и … мамой


Так что, еще не очень понятно, с кем он поехал в отпуск с мамой и девушкой или с девушкой и мамой.

Леонардо ДиКаприо отправился на отдых с Витторией Черетти и … мамой


Ну, а что касается Виттории, то еще за год до того, как она появилась рядом с ДиКаприо, она гневно прокомментировала пост Лили Роуз Депп, где та рассказывала, какой это тяжкий труд пробиться на подиум. Тогда Виттория на своей страничке в социальной сети дала понять, что не ей, которая родилась с «золотой ложкой» во рту и ставшей моделью только потому, что весь мир знает её папу и маму, жаловаться на «тяжкий труд».

«Вы, бл*ть, понятия не имеете, как сильно приходится бороться, чтобы заставить людей уважать тебя. НА ЭТО УХОДЯТ ГОДЫ. А вы получаете это в первый день», - написала тогда Виттория.

Ну, а сейчас девушка «невеста» Леонардо ДиКаприо и её можно поздравить. Она добилась если и не всего, то многого.

Леонардо ДиКаприо отправился на отдых с Витторией Черетти и … мамой

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Ключевые слова: Леонардо ДиКаприо, Виттория Черетти

Количество просмотров: 1 482
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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