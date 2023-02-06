Врачи опасаются того, что Роман Костомаров может не пережить операцию

Вот уже несколько дней сообщается, что Роману Костомарову планирую сделать операцию по ампутации. Вначале речь шла о пальцах левой ноги, но теперь скорее всего спортсмен лишится конечности до колена, так как гангрена и сепсис прогрессируют. Однако из-за опасений медиков хирургическое вмешательство откладывается."Врачи боятся, что фигурист может не пережить операцию из-за слишком тяжелого состояния. По нашей информации, у пациента прогрессирует гангрена. Поражена уже большая часть ноги, развился некроз стопы и сепсис. Доктора предполагают, что нужно будет отрезать ногу по колено, чтобы не допустить дальнейшего развития заражения", - сообщил некий источник.Между тем Костомаров уже практически месяц находится в больнице, где медики борются за его жизнь. Остается надеяться, что в ближайшее время состояние спортсмена улучшится.