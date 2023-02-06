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Врачи опасаются того, что Роман Костомаров может не пережить операцию

06.02.23 / 16:27
Очередные новости о фигуристе звучат более чем печально.

Врачи опасаются того, что Роман Костомаров может не пережить операцию
Вот уже несколько дней сообщается, что Роману Костомарову планирую сделать операцию по ампутации. Вначале речь шла о пальцах левой ноги, но теперь скорее всего спортсмен лишится конечности до колена, так как гангрена и сепсис прогрессируют. Однако из-за опасений медиков хирургическое вмешательство откладывается.

Врачи опасаются того, что Роман Костомаров может не пережить операцию


"Врачи боятся, что фигурист может не пережить операцию из-за слишком тяжелого состояния. По нашей информации, у пациента прогрессирует гангрена. Поражена уже большая часть ноги, развился некроз стопы и сепсис. Доктора предполагают, что нужно будет отрезать ногу по колено, чтобы не допустить дальнейшего развития заражения", - сообщил некий источник.

Врачи опасаются того, что Роман Костомаров может не пережить операцию


Между тем Костомаров уже практически месяц находится в больнице, где медики борются за его жизнь. Остается надеяться, что в ближайшее время состояние спортсмена улучшится.

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Ключевые слова: Роман Костомаров

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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