Женщина, которую назвали "серой мышью", впервые принесла победу России на конкурсе «Миссис Вселенная»

Впервые в международном конкурсе «Миссис Вселенная» одержала победу представительница России. Смотр прошел в минувшее воскресенье в столице Болгарии - Софии. Нашу страну представляла 34-летняя Елена Максимова из Ижевска. Женщина смогла обойти конкуренток, покорить жюри и забрать в итоге главный приз.Известно, что Елена замужем, у неё двое детей и она вполне успешная женщина - является директором сети языковых школ. Вместе с супругом они часто путешествуют и блог красавицы из Удмуртии пестрит кадрами из разных стран. Также Елена увлекается дайвингом.Близкие рады за Максимову, а вот прессе удалось пообщаться с её бывшими одноклассниками, которые буквально в шоке от того, что их землячка стала победительницей конкурса красоты, мол, как так-то? Она в школе была «серой мышью» и на неё никто не обращал внимания, а тут такая новость!«Лена была очень скромная, поэтому ее победа нас сильно ошарашила. В школе, честно признаться, я особо ею не интересовался, потому что она была очень тихая, как серая мышка, но в позитивном смысле. Насколько я знаю, танцами, вокалом или модельным бизнесом она точно не занималась. Просто мы с ней из такого поселка, что у нас в принципе таких кружков не было — провинция. Училась Лена хорошо, но не была отличницей», - говорит экс-одноклассник Елены Игорь.