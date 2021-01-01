Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

После ампутации состояние Романа Костомарова ухудшилось

Вчера, 16:50
Многие следят за развитием событий, затаив дыхание.

После ампутации состояние Романа Костомарова ухудшилось
Вынужденно Роману Костомарову, всё-таки, провели операцию по ампутации. Сообщается, что ампутировали стопу на левой ноге, помимо этого врачам пришлось убрать на другой ноге омертвевшие ткани на пятках.

После ампутации состояние Романа Костомарова ухудшилось


Теперь же приходят новости о том, что после этого хирургического вмешательства Роману стало хуже. А именно у него поднялась сильная температура.

Доктора наблюдают за состояние звёздного пациента, держа руку на пульсе. У фигуриста взяты все необходимые анализы.

После ампутации состояние Романа Костомарова ухудшилось


Точных прогнозов врачи пока не дают.

Напомним, ранее сообщалось, что Костомарову грозит ампутация ноги по колено, вместе с этим медики переживали, что из-за серьёзной операции может оторваться тромб.

После ампутации состояние Романа Костомарова ухудшилось


Угроза этого пока что присутствует, но, хочется надеяться, что Роман сможет выкарабкаться.

← "Настоящий кошмар": Гарри Стайлс, Лизз... Уехав из России, Даня Милохин резко по... →

Ключевые слова: Роман Костомаров

Количество просмотров: 2 912
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Врачи опасаются того, что Роман Костомаров может не пережить операцию
Состояние Леонида Куралева ухудшилось
Советской актрисе Татьяне Бестаевой ампутировали стопу
Вячеслав Зайцев рассказал об ампутации ноги
"Красотки": Кейт Бланшетт, Флоренс Пью и Мишель Йео сверкали ярче алмазов на вручении премии Critics’ Circle Awards Глаз радуется такой красоте!
Люди не узнали Никиту Михалкова, вышедшего на сцену после месячного лечения в больнице По их словам, уж очень звезда кино изменился.
Уехав из России, Даня Милохин резко поменял имидж Парень не устаёт удивлять фолловеров.
После ампутации состояние Романа Костомарова ухудшилось Многие следят за развитием событий, затаив дыхание.
"Настоящий кошмар": Гарри Стайлс, Лиззо и Блеки Чайна нарядились в худшие образы на церемонию "Грэмми" В погоне за уникальностью главное - не переборщить.
"Блестящие штучки": Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и дочь Мадонны ослепили публику костюмами на красной дорожке "Грэмми" Все сверкает и переливается.
Доджа Кэт, Карди Би и Дуэйн Джонсон ошеломили поклонников своими нарядами на церемонии вручения "Грэмми" Красота- страшная сила.
Женщина, которую назвали "серой мышью", впервые принесла победу России на конкурсе «Миссис Вселенная» Просматривая фотографии, одноклассники женщины были сильно удивлены.
Александр Васильев посоветовал новой жене Павла Прилучного получше приглядывать за ним Об этой звёздной паре говорят много и охотно даже знаменитые люди.
Врачи опасаются того, что Роман Костомаров может не пережить операцию Очередные новости о фигуристе звучат более чем печально.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.