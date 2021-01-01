После ампутации состояние Романа Костомарова ухудшилось

Вынужденно Роману Костомарову, всё-таки, провели операцию по ампутации. Сообщается, что ампутировали стопу на левой ноге, помимо этого врачам пришлось убрать на другой ноге омертвевшие ткани на пятках.Теперь же приходят новости о том, что после этого хирургического вмешательства Роману стало хуже. А именно у него поднялась сильная температура.Доктора наблюдают за состояние звёздного пациента, держа руку на пульсе. У фигуриста взяты все необходимые анализы.Точных прогнозов врачи пока не дают.Напомним, ранее сообщалось, что Костомарову грозит ампутация ноги по колено, вместе с этим медики переживали, что из-за серьёзной операции может оторваться тромб.Угроза этого пока что присутствует, но, хочется надеяться, что Роман сможет выкарабкаться.