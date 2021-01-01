"Настоящий кошмар": Гарри Стайлс, Лиззо и Блеки Чайна нарядились в худшие образы на церемонию "Грэмми"

В ночь с 5 на 6 февраля состоялась церемония вручения премии «Грэмми». На это мероприятие ежегодно собираются главные представители индустрии. За 65-летнюю историю ковровая дорожка повидала много культовых образов.За таким грандиозным событием следит весь мир. И большую часть аудитории волнует не столько имя победителя, сколько его наряд на красной дорожке. Поэтому звезды тщательно готовятся к этому важному мероприятию, выбирая лучшие образы. Но, как говорится, без модных провалов никуда.В этом году разочаровал своим костюмом Гарри Стайлс. Певец, победивший в номинации "Альбом года", появился на красной дорожке церемонии в комбинезоне на голое тело.Сверкающий всеми цветами радуги наряд Egonlab был покрыт кристаллами Swarovski и благодаря глубокому вырезу помог артисту продемонстрировать публике все его многочисленные татуировки. Костюм безусловно эффектный, однако Гарри выглядел в нем весьма нелепо.