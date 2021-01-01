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"Боль будет ощущаться долго": Николай Дроздов намерен выписаться из больницы после серьёзной травмы

Сегодня, 15:06
Поклонники творчества желают Дроздову здоровья.

"Боль будет ощущаться долго": Николай Дроздов намерен выписаться из больницы после серьёзной травмы
Николай Николаевич Дроздов даже в свои почётные 85 лет он остаётся жизнерадостным и активным человеком. При этом, несмотря на солидный возраст, он не сидит, сложа руки, а принимает участие в различных проектах, в том числе увеличивая своё финансовое благосостояние. Не так давно принял выгодное рекламное предложение.

"Боль будет ощущаться долго": Николай Дроздов намерен выписаться из больницы после серьёзной травмы


Теперь его голос звучит на радио, рассказывая людям о выгоде на товар, которую они могут получить.

Но недавно жизнь легенды ТВ омрачила серьёзная травма, довольно опасная для людей его возраста.

Напомним, Николай Дроздов был госпитализирован в больницу в середине января 2023 года. По пути на работу он упал и сломал ребра. По стечению обстоятельств случилась неприятность в день рождения его жены.

"Боль будет ощущаться долго": Николай Дроздов намерен выписаться из больницы после серьёзной травмы


Сейчас известный телеведущий рассказал журналистам о своем состоянии. Николай Николаевич порадовал новостями, заявив, что на днях врачи обещали его выписать. По словам мужчины, медики удивлены тем, как быстро восстановился 85-летний Дроздов.

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Ключевые слова: Николай Дроздов

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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