"Боль будет ощущаться долго": Николай Дроздов намерен выписаться из больницы после серьёзной травмы

Теперь его голос звучит на радио, рассказывая людям о выгоде на товар, которую они могут получить.
Но недавно жизнь легенды ТВ омрачила серьёзная травма, довольно опасная для людей его возраста.
Напомним, Николай Дроздов был госпитализирован в больницу в середине января 2023 года. По пути на работу он упал и сломал ребра. По стечению обстоятельств случилась неприятность в день рождения его жены.
Сейчас известный телеведущий рассказал журналистам о своем состоянии. Николай Николаевич порадовал новостями, заявив, что на днях врачи обещали его выписать. По словам мужчины, медики удивлены тем, как быстро восстановился 85-летний Дроздов.