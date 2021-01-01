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Мама Романа Костомарова впервые дала комментарий после операции сына по ампутации

Сегодня, 15:38
На долю спортсмена выпало много бед.

Мама Романа Костомарова впервые дала комментарий после операции сына по ампутации
Роман Костомаров - любимый и желанный ребёнок в семье и для его родителей сейчас поистине драматический период. Вчера спортсмену ампутировали ступни, а сегодня у него день рождения. Утром супруга фигуриста Оксана Домнина трогательно его поздравила в сети. А сейчас прервала молчание и мама спортсмена. Женщина не находит себе места от переживаний, она признаётся, что Костомаров был единственной опорой в семье.

Мама Романа Костомарова впервые дала комментарий после операции сына по ампутации


«Ну что я могу сказать? То, что он сегодня родился, для нас огромное счастье. И тогда так было, и сейчас, по жизни. То, что он у меня есть, и то, что он меня всегда поддерживал, всегда… Я только на него могла опереться. Понимаете? Поэтому сейчас я, конечно же, молюсь Богу за его здоровье, за врачей, которые вокруг него делают чудеса просто. Что могут, они делают все. Пусть он будет здоров, тогда и у нас все будет хорошо!» - сказала Валентина Николаевна не сдерживая слёз.

Мама Романа Костомарова впервые дала комментарий после операции сына по ампутации


Стоит напомнить, что у Романа есть младший брат. Правда, о нём мало что известно.

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Ключевые слова: Роман Костомаров

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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