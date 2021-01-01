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Возмущённый рыбак подал в суд на Филиппа Киркорова

Сегодня, 17:14
Интересно, на чьей стороне будет суд.

Возмущённый рыбак подал в суд на Филиппа Киркорова
55-летний певец Филипп Киркоров любит посещать светские мероприятия, шоу, пляжи, заграницу, места, где ему платят за выступления, а вот есть ли в этом списке зал суда, скорее всего нет. Поэтому информация о том, что он вынужденно стал ответчиком по исковому заявлению, короля российской поп-эстрады сильно расстроила.

Возмущённый рыбак подал в суд на Филиппа Киркорова


А всё дело в недовольном мужчине, который проживает с Филиппом по соседству. Любит мужичонка порыбачить. А тут, на тебе, пирс, который, по версии завсегдатого заводей с удочкой, построен был по велению Киркорова.

Рыбак, обратившись в отделение Одинцовского городского суда, говорит, что ему страсть, как мешает этот самый пирс. Из-за него, мол, рыба не ловится, не растёт кокос.

Возмущённый рыбак подал в суд на Филиппа Киркорова


Именно несчастное строение на воде и стало камнем преткновения, из-за которого в реестре судебных дел ещё раз добавилось имя Киркорова. Истец требует снести постройку, возведённую по заказу Филиппа Бедросовича.

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Ключевые слова: Филипп Киркоров

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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