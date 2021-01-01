Возмущённый рыбак подал в суд на Филиппа Киркорова

А всё дело в недовольном мужчине, который проживает с Филиппом по соседству. Любит мужичонка порыбачить. А тут, на тебе, пирс, который, по версии завсегдатого заводей с удочкой, построен был по велению Киркорова.
Рыбак, обратившись в отделение Одинцовского городского суда, говорит, что ему страсть, как мешает этот самый пирс. Из-за него, мол, рыба не ловится, не растёт кокос.
Именно несчастное строение на воде и стало камнем преткновения, из-за которого в реестре судебных дел ещё раз добавилось имя Киркорова. Истец требует снести постройку, возведённую по заказу Филиппа Бедросовича.