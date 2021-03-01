Сестра Меган Маркл Саманта подала в суд на герцога и герцогиню Сассекских за клевету

Вначале было интервью Опре Уинфри, потом специальный выпуск документального фильма Netflix и, наконец, мемуары принца Гарри, а теперь скандальную парочку хотят видеть в суде.
Правда не члены королевской семьи Великобритании, а родня самой Меган подала в федеральный суд Флориды на «всеми обиженную» герцогиню и её «несчастного» мужа.
Сестра Меган Маркл Саманта требует возмещения ущерба в размере 75 000 долларов от герцога и герцогини за то, что они подвергли их семью "унижению, позору и ненависти во всемирном масштабе".
У Саманты и Меган были сложные отношения в течение многих лет, и они стали достоянием общественности после того, как в 2017 году было объявлено о помолвке Меган с Гарри.
Саманта заявила, что герцогиня использовала "мощные ресурсы отдела по связям с общественностью королевской семьи для распространения лжи о своей сводной сестре, брате и их отце Томасе.
"Истец, страдающий рассеянным склерозом и прикованный к инвалидному креслу, подаёт этот иск за клевету на основе заведомо ложных и злонамеренных заявлений, сделанных её сводной сестрой, перед мировой аудиторией", —говорится в иске Саманты.