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Сестра Меган Маркл Саманта подала в суд на герцога и герцогиню Сассекских за клевету

Сегодня, 17:33
Принцу Гарри и его супруге придётся отвечать за свои слова.

Сестра Меган Маркл Саманта подала в суд на герцога и герцогиню Сассекских за клевету

Меган и Гарри уже поделились со всем миром интимными подробностями своей личной жизни и жизни их семей.

Сестра Меган Маркл Саманта подала в суд на герцога и герцогиню Сассекских за клевету


Вначале было интервью Опре Уинфри, потом специальный выпуск документального фильма Netflix и, наконец, мемуары принца Гарри, а теперь скандальную парочку хотят видеть в суде.

Сестра Меган Маркл Саманта подала в суд на герцога и герцогиню Сассекских за клевету


Правда не члены королевской семьи Великобритании, а родня самой Меган подала в федеральный суд Флориды на «всеми обиженную» герцогиню и её «несчастного» мужа.

Сестра Меган Маркл Саманта требует возмещения ущерба в размере 75 000 долларов от герцога и герцогини за то, что они подвергли их семью "унижению, позору и ненависти во всемирном масштабе".

Сестра Меган Маркл Саманта подала в суд на герцога и герцогиню Сассекских за клевету


У Саманты и Меган были сложные отношения в течение многих лет, и они стали достоянием общественности после того, как в 2017 году было объявлено о помолвке Меган с Гарри.

Саманта заявила, что герцогиня использовала "мощные ресурсы отдела по связям с общественностью королевской семьи для распространения лжи о своей сводной сестре, брате и их отце Томасе.

Сестра Меган Маркл Саманта подала в суд на герцога и герцогиню Сассекских за клевету


"Истец, страдающий рассеянным склерозом и прикованный к инвалидному креслу, подаёт этот иск за клевету на основе заведомо ложных и злонамеренных заявлений, сделанных её сводной сестрой, перед мировой аудиторией", —говорится в иске Саманты.

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Ключевые слова: Меган Маркл, принц Гарри, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru, социальные сети

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