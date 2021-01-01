«Я долгое время была типажом»: Сальма Хайек снялась для журнала GQ и рассказала о своих ролях в кино

Актриса, чья слава началась с эротической роли вампирши в фильме 1996 года "От заката до рассвета", оказывается, всегда мечтала играть в комедиях.Сальма Хайек Пино в интервью журналу GQ призналась, что у неё глубокая фобия змей, и ей пришлось войти в состояние, подобное трансу, чтобы сыграть своё знаменитое представление в зловещем баре Titty Twister со змеёй, обвитой вокруг её тела.«Они просто как бы бросили меня на сцену со змеей, включили музыку и сказали: "Эй, танцуй!", - вспоминает Хайек, - «Это была действительно маленькая роль, но, к моему удивлению, люди до сих пор помнят этот момент».После культового фильма Сальма появлялась в списках "самых сексуальных" и "самых красивых" бесчисленное количество раз и её, можно сказать, завалили предложениями ролей в стиле стриптизерши.«Я долгое время была типажом», - рассказывает актриса, - «Всю свою жизнь я хотела сниматься в комедиях, но мне не давали».«Ты сексуальна, поэтому тебе нельзя иметь чувство юмора», - говорили ей аксакалы киноиндустрии. «Тебе не только не позволено быть умной, но и не разрешалось быть смешной в 90-х», - смеётся актриса.