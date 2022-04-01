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Певица Ани Лорак выступила с заявлением, прервав долгое молчание

Сегодня, 20:00
Артистка вышла на связь с поклонниками.

Певица Ани Лорак выступила с заявлением, прервав долгое молчание
44-летняя певица Ани Лорак долгое время зарабатывала деньги в России, не забывая про родную Украину, куда также наведывалась с концертами и дружескими поездками. Но после начала СВО, артистка встала перед сложным выбором, чью же сторону занять.

Певица Ани Лорак выступила с заявлением, прервав долгое молчание


В итоге Ани затаилась, отказавшись от концертов и, вообще, от каких-либо комментариев о происходящем.

Из-за этого на артистку сразу же ополчились украинцы. Лорак внесли во всевозможные чёрные списки и лишили почётных званий, также оперативно убрали её звезду с местной аллеи славы. К слову, отвернулись от Каролины и многие украинские коллеги, которые сетовали, что артистка даже никому из них не написала и не спросила в каком они положении.

Певица Ани Лорак выступила с заявлением, прервав долгое молчание


Посмотрев, что происходит с другими «русскими» украинками, типа Лободы и Брежневой, которые и с Россией порвали связи, но и на Украине особо не нужны, Каролина приняла решение.

Обратившись к поклонникам в соцсетях, разделять народ по национальности она не стала, написав: «Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души».

Правда, побоявшись услышать проклятия от соотечественников, певица, на всякий случай, закрыла комментарии.

Всё это время она хранила молчание и не появлялась на публике, единственный раз попав в кадр на вечеринке у детей Киркорова.

И вот теперь во время ответов на вопросы фолловеров она поделилась секретом, рассказав о своих творческих планах.

Оказалось, что прямо сейчас Ани приступает к работе над новой концертной программой. Её она презентует на большой сцене, возобновив работу в России.

Певица Ани Лорак выступила с заявлением, прервав долгое молчание


«Совсем скоро я смогу объявить вам прекрасную новость, я хочу большой концерт, хочу выйти на сцену и дарить людям новую Ани Лорак, новые песни, новые эмоции, все, что накопилось»,

- улыбаясь, говорит певица.

← «Если я думаю, что это круто, значит, эт...

Ключевые слова: Ани Лорак

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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