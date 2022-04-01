Певица Ани Лорак выступила с заявлением, прервав долгое молчание

44-летняя певица Ани Лорак долгое время зарабатывала деньги в России, не забывая про родную Украину, куда также наведывалась с концертами и дружескими поездками. Но после начала СВО, артистка встала перед сложным выбором, чью же сторону занять.В итоге Ани затаилась, отказавшись от концертов и, вообще, от каких-либо комментариев о происходящем.Из-за этого на артистку сразу же ополчились украинцы. Лорак внесли во всевозможные чёрные списки и лишили почётных званий, также оперативно убрали её звезду с местной аллеи славы. К слову, отвернулись от Каролины и многие украинские коллеги, которые сетовали, что артистка даже никому из них не написала и не спросила в каком они положении.Посмотрев, что происходит с другими «русскими» украинками, типа Лободы и Брежневой, которые и с Россией порвали связи, но и на Украине особо не нужны, Каролина приняла решение.Обратившись к поклонникам в соцсетях, разделять народ по национальности она не стала, написав: «Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души».Правда, побоявшись услышать проклятия от соотечественников, певица, на всякий случай, закрыла комментарии.Всё это время она хранила молчание и не появлялась на публике, единственный раз попав в кадр на вечеринке у детей Киркорова.И вот теперь во время ответов на вопросы фолловеров она поделилась секретом, рассказав о своих творческих планах.Оказалось, что прямо сейчас Ани приступает к работе над новой концертной программой. Её она презентует на большой сцене, возобновив работу в России.«Совсем скоро я смогу объявить вам прекрасную новость, я хочу большой концерт, хочу выйти на сцену и дарить людям новую Ани Лорак, новые песни, новые эмоции, все, что накопилось»,- улыбаясь, говорит певица.