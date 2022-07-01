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«Если я думаю, что это круто, значит, это круто»: Джулия Фокс гуляла по Нью-Йорку в платье из одних поясов

Сегодня, 19:07
Модель не забывает выставлять в Сеть не только свои смелые фото, но и смелые заявления.

«Если я думаю, что это круто, значит, это круто»: Джулия Фокс гуляла по Нью-Йорку в платье из одних поясов

Джулия Фокс продемонстрировала своё уникальное чувство стиля, прогуливаясь по Нью-Йорку перед Неделей моды.

«Если я думаю, что это круто, значит, это круто»: Джулия Фокс гуляла по Нью-Йорку в платье из одних поясов


Её оригинальный ансамбль из денима не мог не привлечь к ней внимание. Модель щеголяла в ассиметричном платье, полностью сшитом из поясов от разных джинсов.

«Если я думаю, что это круто, значит, это круто»: Джулия Фокс гуляла по Нью-Йорку в платье из одних поясов


Джулия накинула серо-голубую куртку с длинными рукавами, но эффектно спустила её до локтей, чтобы лучше продемонстрировать свой необычный наряд, при этом обнажив плечо, грудь, и талию.

Чтобы полностью вписаться в тему, селебрити взяла в руки джинсовую сумочку Medea и надела светло-голубые джинсовые сапоги на тонком каблуке, добавила яркий макияж и распустила волосы.

«Если я думаю, что это круто, значит, это круто»: Джулия Фокс гуляла по Нью-Йорку в платье из одних поясов


Так что образ, можно сказать, получился цельным, хотя и был выполнен из кусочков.

Шокировать окружающих не впервой для эпатажной Джулии Фокс. Рваные платья, горящий плащ, костюм кентавра – визитная карточка не особенно известной актрисы и модели.

"Я думаю, просто быть бесстрашной, наплевать на всё, делать то, что мне хочется, и не заботиться о том, считает ли это общество нормальным или нет", - призналась она в интервью журналу «People».

«Если я думаю, что это круто, значит, это круто»: Джулия Фокс гуляла по Нью-Йорку в платье из одних поясов


"Если я думаю, что это круто, значит, это круто", - считает Фокс.

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Ключевые слова: Джулия Фокс, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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