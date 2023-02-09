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Ханна и Пашу стали родителями сына с секретным именем К.К

Сегодня, 11:20
Накануне у Павла Курьянова и Анны Ивановой родился сын.

Ханна и Пашу стали родителями сына с секретным именем К.К
На их страничках в социальных сетях уже появилась красивая фотография, где они любуются новорожденным малышом. Надо сказать, что для фото Ханна уже привела себя в порядок и позирует с макияжем и маникюром.

Ханна и Пашу стали родителями сына с секретным именем К.К


Кое что уже известно и по поводу имени ребенка. В комментариях к фотографии они подписали: «Это космос. К.К. 9.02.2023».
И если одна «К» это фамилия, то вторая, очевидно, это имя. Наверное, все же не Космос. Хотя, учитывая, что их старшую дочь зовут Адрианна, всякое возможно. И, кстати, по одной из версий, Адрианна с латыни означает – «тот, кто живет на берегу Адриатического моря». И если следовать этому, то сына бы надо назвать «тот, кто родился на берегу Персидского залива», поскольку роды Ханны прошли в Дубае.

Ханна и Пашу стали родителями сына с секретным именем К.К


Стоит напомнить, что Аня познакомилась с генеральным директором лейбла Black Star Inc. Павлом «Пашу» Курьяновым на конкурсе красоты, а в июле 2015 года вышла за него замуж и запела.

Конечно, по её собственным заверениям, петь она хотела с самого детства и даже окончила музыкальную школу по классу фортепиано, но все же основной упор делала на построение карьеры в модельном бизнесе. Не случайно за её плечами огромное количество всевозможных конкурсов красоты, среди которых «Мисс Чувашия — 2009», «Мисс Волга — 2009», «Мисс Аполлон — 2009», Miss Viva Volga-Don — 2010, Miss Volga International — 2010, Miss Kemer International — 2010. Мисс Россия 2010 и другие.

Так что, несмотря на то, что благодаря знакомству с Пашу она уверенно переквалифицировалась в певицу, модель продолжает в ней жить всегда и неслучайно даже глубоко беременной она продолжала делать яркие фотосессии. Предлагаем вспомнить.

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Ключевые слова: Ханна, Пашу, Павел Курьянов

Количество просмотров: 1 729
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: личная страница в социальной сети

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