Памела Андерсон снялась в нежной фотосессии без макияжа и рассказала о своём одиночестве

Далее в интервью Памела рассказала, что последние месяцы были очень насыщенными для неё - свет увидели сразу две её автобиографии: это мемуары под названием "С любовью, Памела" (книга уже поступила в продажу), также недавно состоялась презентация документального фильма для стриминговой платформы Netflix - "Памела: История любви". Звезда признаётся, что вряд ли решилась бы выпустить книгу и фильм, если бы состояла с кем-то в браке, потому как боялась бы задеть чувства своей второй половинки.
"В моей биографии было пять браков. Но теперь я просто наслаждаюсь абсолютной свободой и одиночеством, мне нравится такая неспешная жизнь. Мои дни начинаются очень ранним утром вместе с любимыми собаками - я кормлю их и выпускаю на прогулку. В моём городке всего одна улица, и я общаюсь с соседями, которые знают меня и мою семью много лет" - говорит Андерсон и продолжает: "Я провожу много времени за работой в своём саду, также люблю варить джемы и консервировать различные соленья. Мне нравится, что каждый день я просыпаюсь, ощущая себя немного счастливее, чем накануне".