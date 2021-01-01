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Памела Андерсон снялась в нежной фотосессии без макияжа и рассказала о своём одиночестве

Сегодня, 01:16
Изданию WWD удалось показать актрису такой, какой её редко удаётся увидеть широкой публике.

Памела Андерсон снялась в нежной фотосессии без макияжа и рассказала о своём одиночестве
Несмотря на то, что 55-летняя Памела Андерсон считается ярким олицетворением американки (главным образом, из-за её роли в культовом сериале "Спасатели Малибу"), родиной звезды является Канада. В новом интервью для журнала WWD Памела очень тепло отозвалась об этой стране, признавшись, что "чувствует облегчение, ступив на канадскую землю". Сейчас актриса живет в доме в небольшом городке Ледисмит, расположенном в одной из самых живописных провинций Канады Британской Колумбии - здесь Андерсон провела своё детство.

Памела Андерсон снялась в нежной фотосессии без макияжа и рассказала о своём одиночестве


Памела Андерсон снялась в нежной фотосессии без макияжа и рассказала о своём одиночестве


Далее в интервью Памела рассказала, что последние месяцы были очень насыщенными для неё - свет увидели сразу две её автобиографии: это мемуары под названием "С любовью, Памела" (книга уже поступила в продажу), также недавно состоялась презентация документального фильма для стриминговой платформы Netflix - "Памела: История любви". Звезда признаётся, что вряд ли решилась бы выпустить книгу и фильм, если бы состояла с кем-то в браке, потому как боялась бы задеть чувства своей второй половинки.

Памела Андерсон снялась в нежной фотосессии без макияжа и рассказала о своём одиночестве


Памела Андерсон снялась в нежной фотосессии без макияжа и рассказала о своём одиночестве


Памела Андерсон снялась в нежной фотосессии без макияжа и рассказала о своём одиночестве


"В моей биографии было пять браков. Но теперь я просто наслаждаюсь абсолютной свободой и одиночеством, мне нравится такая неспешная жизнь. Мои дни начинаются очень ранним утром вместе с любимыми собаками - я кормлю их и выпускаю на прогулку. В моём городке всего одна улица, и я общаюсь с соседями, которые знают меня и мою семью много лет" - говорит Андерсон и продолжает: "Я провожу много времени за работой в своём саду, также люблю варить джемы и консервировать различные соленья. Мне нравится, что каждый день я просыпаюсь, ощущая себя немного счастливее, чем накануне".

Памела Андерсон снялась в нежной фотосессии без макияжа и рассказала о своём одиночестве


Памела Андерсон снялась в нежной фотосессии без макияжа и рассказала о своём одиночестве


Памела Андерсон снялась в нежной фотосессии без макияжа и рассказала о своём одиночестве


Памела Андерсон снялась в нежной фотосессии без макияжа и рассказала о своём одиночестве

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Ключевые слова: Памела Андерсон, natalinews

Количество просмотров: 1 846
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети, Heather Hazzan/WWD

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