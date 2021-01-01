Омбудсмен требует сменить наставников шоу "Голос.Дети" Егора Крида, Басту и МакSим

У детского омбудсмена Ирины Волынец в нынешней ситуации забот полон рот. Она всерьез обеспокоена нравственным воспитанием подрастающего поколения и стремится к принятию соответствующих мер. Нет, Дом-2, Камеди клаб или пресловутые «быдлошоу» на ютубе закрывать никто не собирается. А вот избавить детишек от тлетворного влияния аморальных наставников нынешнего сезона шоу «Голос. Дети» в самый раз.Волынец требует убрать этих личностей с запятнанным прошлым - Егора Крида, певицу МакSим и Басту. По мнению политика, неоднозначные персонажи с запятнанной репутацией плохо повлияют на маленьких участников. А то и вовсе вовлекут малышей в свои грязные дела.В числе аргументов омбудсмен отметила, что у Басты в песнях много мата, а также имеются высказывания про наркотики. Певица МакSим в своё время едва не спилась, а Крид участник скандалов. Вот так вот.А кого же можно позвать на их место? Пелагею? Но ведь она распутная женщина, гуляла с женатым и разрушила семью. Опять Агутина? Так он всё жизнь шляется от Варум с молодыми нимфетками, тоже так себе авторитет. Пожалуй, найти человека с кристально чистой репутацией сложно.