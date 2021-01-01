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Вдова Александра Пономаренко продаёт имущество, чтобы избавиться от долгов мужа

Вчера, 22:31
На голову супруги свалилось не мало бед.

Вдова Александра Пономаренко продаёт имущество, чтобы избавиться от долгов мужа
В конце прошлого года в возрасте 58 лет скончался юморист Александр Пономаренко. Причиной стало серьёзное онкологическое заболевание.

Вдова Александра Пономаренко продаёт имущество, чтобы избавиться от долгов мужа


Больше полутора лет артист боролся с раком желудка. Важно отметить, что на всём протяжении лечения он твердил, что хочет вернуться на сцену. Но здоровье не позволяло сделать этого. Он похудел на 20 кг и мог есть только жидкую пищу. Коллеги артиста вспоминают его как «соратника, друга, брата» и очень творческого человека.

Вдова Александра Пономаренко продаёт имущество, чтобы избавиться от долгов мужа


Как правило, на фоне таких трагических событий, журналисты мигом подсчитывают, какие богатства достанутся наследникам. Однако, в этой печальной истории близким артиста достались лишь его миллионные долги, ради погашения которых жене Александра придётся продать имущество.

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Ключевые слова: Александр Пономаренко

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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