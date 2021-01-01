Вдова Александра Пономаренко продаёт имущество, чтобы избавиться от долгов мужа

В конце прошлого года в возрасте 58 лет скончался юморист Александр Пономаренко. Причиной стало серьёзное онкологическое заболевание.Больше полутора лет артист боролся с раком желудка. Важно отметить, что на всём протяжении лечения он твердил, что хочет вернуться на сцену. Но здоровье не позволяло сделать этого. Он похудел на 20 кг и мог есть только жидкую пищу. Коллеги артиста вспоминают его как «соратника, друга, брата» и очень творческого человека.Как правило, на фоне таких трагических событий, журналисты мигом подсчитывают, какие богатства достанутся наследникам. Однако, в этой печальной истории близким артиста достались лишь его миллионные долги, ради погашения которых жене Александра придётся продать имущество.