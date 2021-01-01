"Где я?": растерянный Николай Носков огорчил зрителей своего сольного концерта

Несколько лет назад Николай Носков перенёс тяжелый инсульт, он еле разговаривает, но при этом умудряется петь. На сцене певец выступает сидя в инвалидном кресле, он явно не в лучшей кондиции, но даже ездит на гастроли по стране. А стоит за всей этой деятельностью Виктор Дробыш, активно толкающий едва говорящего Носкова к концертной деятельности.Сейчас Николай разъезжает по России со своим шоу. Одно такое состоялось на днях в Перми, правда закончилось всё скандалом. Больше часа на сцене отжигал никому неизвестный исполнитель, для разогрева, так сказать. Он заводил толпу, просил громких аплодисментов, мол вот-вот Носков появится, он уже на подходе! Его звали словно Снегурочку, в итоге Коля вышел на сцену, однако был явно не в себе.Он растеряно смотрел по сторонам и повторял в микрофон - «Где я?». Кое-как певца направили в нужное русло, с трудом он исполнил две песни, а на третьей просто развернулся на своей коляске и укатил за кулисы. Вот и весь концерт.